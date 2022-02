Mein Thema Mut Gedanken über Stärken und Schwächen der Menschen Erika Trüssel, Theologin Drucken Teilen

Erika Trüssel

In letzter Zeit fallen mir lauter Schlagwörter auf, in denen es um Mut geht. So lese ich in einem Artikel von Greenpeace: «Mut verändert die Welt», anderswo: «Mut heisst lieben», «Mut heisst vertrauen und verzeihen» oder «Mut heisst Verantwortung übernehmen». Letztere Schlagwörter stehen nicht etwa auf Transparenten an Kirchtürmen – obschon sie auch da sehr passend wären –, sondern auf Werbeplakaten einer Versicherung.

Im Internet erfahre ich, dass diese Versicherung vorgängig fast 13 000 erwachsene Schweizer zu ihrem Mutverständnis befragen liess. Die zu Schlagwörtern verarbeiteten Ergebnisse sind bedenkenswert. Ja, Mut wird von uns immer wieder gefordert, in Alltagssituationen, aber auch bei weitreichenden Entscheidungen. Wie gut, dass ein Slogan auch lautet: «Mut heisst stark sein und Schwäche zeigen.»

Niemand von uns ist immer «superman», wir alle haben Stärken und Schwächen. Freuen wir uns doch an unseren Stärken, setzen wir sie ein für uns und das Allgemeinwohl, und stehen wir zu unseren Schwächen, sie sind ein Teil von uns. Nur wenn wir sie annehmen, können wir an gewissen auch arbeiten. Ich wünsche uns allen für unseren Lebensweg viel Mut!

Erika Trüssel

Theologin, Wolhusen

erika.truessel@ pfarrei-wolhusen.ch