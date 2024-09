Wochenkommentar Ursprung des Coronavirus: Liegen die US-Geheimdienste wieder richtig? Der US-Inlandgeheimdienst FBI wirft China vor, die Coronapandemie verschuldet zu haben. Sars-CoV-2 stamme aus einem Labor in Wuhan. Doch gibt es dafür auch wissenschaftliche Beweise? Bruno Knellwolf Drucken Teilen

WHO-Vertreter besuchen im Februar 2021 das Wuhan Institute of Virology. Ein Sicherheitswärter hält die Journalisten vom Zugang ab. Ng Han Guan/AP

Es war Anfang Februar 2022, als die US-Geheimdienste dringlich vor einem Angriff der Russen auf die Ukraine warnten. Der Überfall werde am 16. Februar erfolgen, teilten das CIA und das amerikanische Militär ihren Nato-Verbündeten mit. Doch kaum jemand wollte das glauben und hielt eine solch brutale Verletzung des Völkerrechtes in Europa für abstrus. Andere sagten, die US-Geheimdienste hätten diese Informationen nur gestreut, um die Angriffspläne der Russen zu sabotieren. Es kam anders, am 24. Februar marschierten die Russen ein, die Welt hat sich verändert.

Es zeigt sich: US-Geheimdienste verfügen oftmals über die besten Informationen. Gilt das auch für den Ausbruch der Covid-Krise? Das FBI behauptet schon länger, das verheerende Coronavirus sei nicht natürlichen Ursprungs, sondern stamme aus einem chinesischen Labor in Wuhan.

Die Vorwürfe sind happig, die chinesische Regierung habe Millionen von Toten und Kranken zu verantworten, sagte der FBI-Direktor Christopher Wray diese Woche im rechtsgerichteten TV-Sender Fox. Dem Weissen Haus und Kongressabgeordneten hat das FBI einen dementsprechenden Bericht ausgehändigt.

Der FBI-Direktor will keine Details bekannt geben, sagt nur, dass die Untersuchungen am Laufen seien. Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Beschuldigungen auch im Zusammenhang mit dem zurzeit schwer belasteten Verhältnis zwischen den USA und China stehen könnten. Republikanische Politiker versuchen damit, auf Biden Druck auszuüben, damit dieser mit harter Hand gegen China vorgeht.

Die Gerüchte, das Coronavirus könnte aus einem Labor in Wuhan entwichen sein, sind so alt wie die Entdeckung von Sars-CoV-2 am 30. Dezember 2019. Als Indiz dafür dient, dass sich vor Pandemiebeginn das «Wuhan Institute of Virology» auf die Erforschung von Coronaviren spezialisiert hatte. Untersucht wurden dort Proben von Wildfledermäusen auf der Suche nach neuen Viren.

Unumstritten ist auch, dass in jedem Labor der Welt Unfälle vorkommen können – Menschen machen Fehler. Diese Pannen sind aber meist eine Verkettung unglücklicher Ereignisse und Umstände und keine böse Absicht. Ganz ausschliessen kann man eine Laborpanne in Wuhan somit aber nicht.

US-Ministerien und Geheimdienste sind sich uneinig. Das Energieministerium hat diese Woche erklärt, es halte einen Laborunfall für möglich, wenn es auch wenig Gewissheit dafür gebe. Die meisten vertreten aber das Szenario eines natürlichen Ursprungs. Das hat auch eine Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahr 2021 ergeben, die in Wuhan eigene Abklärungen machen durfte. Der Bericht legt dar, dass die absolut wahrscheinlichste Variante eine Zoonose sei.

Demnach stammt der Erreger von Fledermäusen, die im Süden Chinas in Höhlen leben. Das Virus ist schliesslich in Tiermärkten in Wuhan auf Menschen übergesprungen. Das haben auch die renommiertesten Evolutionsbiologen bei Untersuchungen auf den Tiermärkten bestätigt, insbesondere weil dort mit Marderhunden gehandelt wird, die als Zwischenwirt in Frage kommen.

Die Zweifel konnte aber auch der WHO-Bericht nicht aus der Welt schaffen. Forscher aus verschiedenen Ländern wie auch aus der Schweiz haben im Jahr 2021 eine noch genauere Untersuchung der WHO verlangt.

Ein solches Projekt hat die WHO nun vor zwei Wochen abgebrochen, weil die Chinesen dafür keine brauchbaren Informationen geliefert haben. So halten auch jetzt noch einige Wissenschafter die vorhandenen Belege für zu wenig stark, um mit ganz grosser Sicherheit die eine oder andere These auszuschliessen.

Neue Hinweise aus der Wissenschaft, welche die Laborthese belegen, gibt es aber nicht. Zumindest keine veröffentlichten. Und deshalb ist die Wissenschaft grossmehrheitlich der Meinung, dass eine Zoonose der Ursprung ist. Das ist plausibel, weil immer wieder Viren von Tieren auf Menschen überspringen. Bis es keine neuen Beweise gibt, bleibt die FBI-These somit Stoff für Hollywood. Ungewiss ist, ob das Rätsel überhaupt gelöst werden kann. Dafür müsste China Hand bieten und unabhängige Untersuchungen zulassen. Danach sieht es momentan nicht aus.