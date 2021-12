Mein Thema Gaudete Gedanken zur Freude, welche auch in schwierigen Zeiten nicht zu kurz kommen muss. Erika Trüssel Hören Drucken Teilen

Erika Trüssel, Wolhusen

Der dritte Adventssonntag wird Gaudete-Sonntag genannt. «Gaudete» heisst «Freut euch!» Sich freuen? Ist das nicht fast ein höhnischer Aufruf?

Sich freuen, wenn die Arbeitssituation prekär, das Geld knapp, die Gesundheit angegriffen oder die Familiensituation traurig ist? Sich freuen, wenn Corona überall lauert, so viele Einschränkungen bringt, wenn so viele sportliche, kulturelle und private Ereignisse gar nicht stattfinden oder in sehr verkleinerter Form.

Meiner Meinung nach gibt es trotz allem Grund zur Freude. Entscheidend ist mein Blick! Schaue ich vor allem auf all das Negative unserer Zeit oder richte ich meinen Blick auf Dinge, die eigentlich wichtiger sind in meinem Leben? Es sind unbezahlbare Geschenke: Ich lebe, ich atme, ich kann meine Sinne gebrauchen und z. B. den Sternenhimmel sehen, einen Vogel pfeifen hören, Gebackenes riechen, die Wärme einer Kerze spüren und vieles mehr! Falsche Vorstellungen, falsche Erwartungen, Sorgen oder Ängste rauben uns oft den Blick für das Wesentliche im Leben.

Ich wünsche uns allen einen ungetrübten Blick und viele Momente der tiefen Freude in diesem Advent!

Theologin, Wolhusen

erika.truessel@­pfarrei-wolhusen.ch