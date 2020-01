Microsoft kontert Googles Chrome mit diesem neuen Browser – das kann er Microsoft versucht, mit dem neuen Edge-Browser an Google verlorene Nutzer zurückzugewinnen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Microsoft Edge: das neue Browser-Logo. (Bild: Microsoft)

1. Was ist Microsoft Edge?

Edge ist Microsofts neuer Browser für PC, Mac, Tablets und Smartphones. Er wurde von Grund auf neu entwickelt und basiert auf dem gleichen Open-Source-Code, den auch Google für seinen Chrome-Browser nutzt.



Der neue Browser ersetzt den alten Edge, der nicht mehr weiterentwickelt wird.

(Bild: microsoft)

2. Wie gut ist der neue Browser?

Ich benutze die Vorschau-Version von Edge seit November auf meinem Büro-PC. Auf den ersten Blick ist der neue Edge quasi Chrome mit einem anderen Logo. Sie sehen fast gleich aus, lassen sich gleich bedienen und auch bei der Geschwindigkeit erkenne ich keinen spürbaren Unterschied. Im Alltag verhält sich Edge genau wie Chrome. Das ist soweit auch nicht erstaunlich: Wie erwähnt nutzen Microsoft und Google die selbe Codebasis (Chromium) und die Teams von Microsoft und Google entwickeln den Code für Edge und Chrome (zusammen mit anderen Entwicklern) gemeinsam weiter.



Ob man Edge oder Chrome nutzt, ist für Privatnutzer mehr oder weniger Geschmacksache. Edge schickt Daten an Microsoft, Chrome an Google. Edge ist allerdings im Moment der einzige Browser, der für Windows 10 optimiert ist. Davon profitieren wohl Nutzer, die ein Windows-10-Tablet nutzen. Bereits der alte Edge reagierte im Touch-Modus flüssiger als Chrome oder Firefox, die nicht für die Toucheingabe unter Windows 10 optimiert sind.



(Bild: Screenshot/watson.ch)

Pro und Kontra neuer Edge

PRO

+ Schnell

+ Gewohntes Design (für Chrome-Nutzer)

+ bequemer Umstieg von anderen Browsern

+ Chrome-Erweiterungen nutzbar

+ Quasi Chrome ohne Google-Tracker

- Zum Start werden noch nicht alle Daten zwischen Geräten synchronisiert

- Chrome-Erweiterungen werden nicht automatisch übernommen

- Statt an Google werden Daten an Microsoft geschickt

3. Was unterscheidet Edge von Chrome?

Obwohl Microsofts neuer Edge und Googles Chrome nun die gleiche Codebasis nutzen (Chromium), hat Microsoft sämtliche Google-Dienste und -Tracker aus Edge entfernt, also auch die Google-Suche. Diese lässt sich allerdings in den Einstellungen wieder aktivieren (siehe Punkt 9).

4. Auf welchen Geräten kann ich den neuen Edge nutzen?

(Bild: Screenshot/watson.ch)

Microsoft Edge ist auf allen Geräten mit Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, macOS, iOS und Android verfügbar. Eine künftige Version für Linux hat Microsoft in Aussicht gestellt.

5. Wie bekomme ich den Edge-Browser?

Wer's eilig hat, kann den neuen Browser direkt von der Microsoft-Website herunterladen. Auch die Mac-Version findet sich dort zum Download. Die bisherigen Mobile-Versionen lassen sich wie gewohnt in den App-Stores beziehen.



Nutzer von Windows 10 bekommen den neuen Chromium-Edge in den kommenden Wochen und Monaten automatisch per Windows-Update. Microsoft verteilt das Update wie üblich zeitlich gestaffelt.

6. Kann ich den neuen Edge parallel zu Chrome, Firefox, Safari etc. installieren?

Klar doch.

7. Was sind die wichtigsten Funktionen?

Integrierter Phishing- und Malware-Schutz (Microsoft Defender)

Integrierter Tracking-Schutz (drei Schutzstufen wählbar)

Integrierter PDF-Support (PDF per Stift mit Notizen versehen)

Integrierter Vorlesen-Modus (Text auf Webseiten wird laut vorgelesen)

Dark Mode

Privat-Modus

Nutzerprofile (falls mehrere Personen den gleichen Browser nutzen. Profile können lokal oder in der Cloud gespeichert werden)

Unter Windows 10 unterstützt Edge als bislang einziger Browser 4K-Streaming mit Netflix inklusive Dolby Audio und Dolby Vision

Webseiten können unter Windows 10 als Web-App gespeichert werden

Webseiten, Fotos etc. zu bestimmten Themen (geplante Ferien, Projekte bei der Arbeit etc.) lassen sich in Sammlungen zusammenfügen, mit Notizen versehen und in Word oder Excel exportieren (Funktion kommt erst noch)

8. Werden die Lesezeichen, Passwörter etc. vom alten Browser übernommen?

Ja. Bei der Installation kann man wählen, ob man die Daten eines anderen Browsers importieren möchte. Je nach Browser sind das Lesezeichen, Passwörter, Formulardaten, Einstellungen, geöffnete Tabs und der Browserverlauf.



Alternativ lassen sich die Daten auch später via «Einstellungen» --> «Benutzerdaten importieren» übernehmen.

(Bild: Screenshot/watson.ch)

9. Kann man Google als Standard-Suchmaschine einrichten?

Im Edge ist Microsofts Suchmaschine Bing als Standard-Suchmaschine eingestellt. Dies lässt sich zum Glück ändern:

Edge stellt diese Suchmaschinen zur Auswahl. Weitere lassen sich manuell hinzufügen. (Bild: Screenshot/watson.ch)

Einstellungen Datenschutz und Dienste Adressleiste (ganz unten auf der Seite) Suchmaschine auswählen: Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo! oder beliebige andere.

10. Synchronisiert Edge Daten zwischen unterschiedlichen Geräten?

Beim Installieren kann man sich mit seinem Microsoft-Konto anmelden und diesen Schieber auf «Ja» stellen, sofern man Edge über mehrere Geräte synchronisieren will. (Bild: Screenshot/watson.ch)

Adressen, Passwörter, Favoriten und Einstellungen können nahtlos über alle Geräte hinweg synchronisiert werden. Hierzu kann man sich auf dem PC, Tablet und Handy mit seinem Microsoft-Account im Browser anmelden und die Synchronisierung aktivieren.



Zum Start des neuen Edge werden aber weitere Daten wie geöffnete Tabs, Formulardaten, Erweiterungen und der Browserverlauf noch nicht synchronisiert.

11. Kann ich Chrome-Erweiterungen (Passwort-Manager, Werbeblocker etc.) weiter nutzen?

Ja. Da Microsofts Edge auf dem gleichen Open-Source-Code wie Googles Chrome basiert, kann man (fast) alle Browser-Erweiterungen für Chrome im Edge installieren. Die Erweiterungen lassen sich wie gewohnt aus dem Chrome Web Store installieren. Hierzu muss man unter «Einstellungen» --> «Erweiterungen» zunächst die Option «Lassen Sie Erweiterungen aus anderen Stores zu» aktivieren.

In den Einstellungen muss diese Option aktiviert werden, damit sich Chrome-Erweiterungen installieren lassen. (Bild: Screenshot/watson.ch)

12. Warum bringt Microsoft einen neuen Browser?

Microsoft hat in den letzten zehn Jahren im Browser-Markt massiv Marktanteile an Google verloren. Diese möchte man nun mit einem modernen Browser zurückerobern. Microsoft setzt daher erstmals auf Googles quelloffenen Chromium-Code. Für Nutzer fühlt sich der Edge so weitgehend wie Googles Chrome.



Dass es Microsoft ernst meint, zeigt die Tatsache, dass der neue Edge für alle populären Betriebssysteme verfügbar ist und künftig auch für Linux erscheinen soll.

13. Wo erhalte ich weitere Infos?

Vertiefte Infos und zahlreiche Tipps zum neuen Edge gibt es auf der Webseite Dr. Windows.