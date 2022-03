Religion & Glaube Mission ist seine Lebensaufgabe: Seit 20 Jahren ist dieser Mann aus Emmenbrücke mit Bibeln unterwegs Er will das Wort Gottes unter die Menschen bringen: Seit 20 Jahren ist Fritz Stalder Vollzeitmissionar. Der Pensionär aus Emmenbrücke steht täglich an anderen Orten. Passanten reagieren unterschiedlich auf den Mann mit den Bibeln.

Täglich verkündet Fritz Stalder das Wort Gottes – draussen auf der Strasse wie hier in Zug. Bild: Stefan Kaiser (28. Februar 2022)

Ob Bern, Luzern, Zürich, Zug... – wenn Fritz Stalder an seinem täglich wechselnden Bestimmungsort irgendwo in der Deutschschweiz angekommen ist, hat er sich im Nu eingerichtet: Der kleine Klapptisch ist mit wenigen Handgriffen aufgestellt, der kompakte Koffer geöffnet darauf platziert. Die Tafeln am Tischchen geben den Vorbeikommenden schliesslich den Hinweis, was Fritz Stalder da macht: Er ist Bibelmissionar – und dies aus tiefster Überzeugung.

Der 11. März ist für den Mann aus Emmenbrücke, dessen oberste Priorität im ­Leben das Wort Gottes hat, von besonderer Bedeutung: Es jährt sich für ihn zum 20. Mal der Tag, an dem er erstmals in der Öffentlichkeit missioniert hat.

Den Beruf für seine Überzeugung aufgegeben

Die Ursprünge für diese Lebensaufgabe liegen in den 1980er-Jahren. «Gemeinsam mit meiner Frau habe ich damals die Heilige Schrift für mich entdeckt und schliesslich erkannt, dass Gottes Wort mein Lebensquell ist», so der heute 66-Jährige. Nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Bibel entschieden er und seine Frau sich zum Austritt aus der Katholischen Landeskirche, um sich der «Freien Missionsgemeinde» in Luzern anzuschliessen, welcher Stalder ab 1989 für rund zehn Jahre als Ältester vorstand.

Fritz Stalder. Bild: Stefan Kaiser

«Mit Hilfe der Heiligen Schrift bin ich Fragen nachgegangen, auf die ich zuvor keine Antwort erhalten hatte»,

sagt er. Als Fritz Stalders drittes Kind mit einem Herzfehler zur Welt kam, war für ihn klar, dass er und seine Frau diese grosse Aufgabe mit ihrem tiefen Glauben und dem Vertrauen auf Gott am besten meistern würden. So gab der selbstständige Schreiner seinen Beruf auf und verschrieb sein ganzes Leben fortan einzig der Bibelmission. Am 11. März 2002 ging er zum ersten Mal auf die Strasse – «das war in Grindelwald», erinnert er sich.

Und wie funktionierte das alles ohne geregeltes Einkommen und mit Familie? «Man lernt, in Bescheidenheit zu leben», sagt Stalder dazu. Es sei ihm bisher stets gelungen, über die Runden zu kommen – «durch die Fügung Gottes», ist er überzeugt. Um die Grundbedürfnisse finanzieren zu können, ging Fritz Stalder bis zu seiner Pension nebenher gelegentlich einer bezahlten Arbeit nach. «Jetzt als Rentner habe ich alle Zeit für die Mission.»

Es braucht einzig Christus

Fritz Stalders Hauptinvestition liegt bei der Beschaffung der Bibeln in allen erdenklichen Sprachen, welche er an seinem Stand kostenlos verteilt. Es ist ihm wichtig, unaufdringlich zu sein. Mit einem Lächeln oder einem Gruss lädt er Leute ein, die Bibel zu entdecken oder Fragen zu stellen. «In all den Jahren erlebte ich viele interessante Begegnungen und ergreifende Gespräche», sagt Stalder. Häufig sind es Menschen, die eine schwierige Phase durchmachen oder solche, die von ihrer Kirche enttäuscht sind. Fritz Stalder selbst ist schon lange nicht mehr Mitglied einer Gemeinschaft.

«Um Gott zu suchen, braucht es keine Gemeinschaft, sondern einzig Christus», ist er überzeugt. «Ich sehe auf der Strasse viel Elend und belastete Menschen mit einer ‹innerlichen Geröllhalde›. Ich bin dankbar, dass ich selbst mich mit Hilfe von Gottes Wort davon habe befreien können.» Und dass andere diesen Weg für sich entdecken und Freude am Glaubensleben finden, das ist ein Ziel des Pensionärs, er wolle «Lust auf Bibel machen», wie er sagt. Sein Vertrauen in Gottes Wort reicht noch weiter:

«Wenn wir alle nach der Bibel leben würden, bräuchte es weder die Armee noch Polizei und auch keine Psychiatrien.»

Der gebürtige Entlebucher legt sowohl das Alte wie auch das Neue Testament textgetreu aus. Selbst Passagen, welche aus heutiger Sicht gewalttätig und barbarisch sind. Diese sollen selbstverständlich nicht bildlich verstanden werden, sondern lassen sich für ihn als Mahnung und Wegleitung für ein gottgefälliges Leben interpretieren. «Theologinnen und Theologen picken sich gerne Zitate aus der Heiligen Schrift heraus, die für sie ‹komfortabel› sind. Für das andere fehlt ihnen der Mut», übt Fritz Stalder Kritik an der heutigen Glaubenspraxis.

Der Schlüssel zu blühendem Leben

Freilich stösst der Bibelmissionar nicht immer auf offene ­Ohren – im Gegenteil, die Mehrheit der Passanten geht an seinem Stand vorüber, ohne ihm Beachtung zu schenken. Nicht selten schlagen ihm demonstrative Ablehnung oder gar Verachtung entgegen. Doch davon lässt er sich nicht beirren. Seine Arbeit erfüllt ihn täglich, der «Erfolgsquote» ungeachtet. «Für mich ist und bleibt die Bibel ein Schatz. Sie ist der Schlüssel zu blühendem Leben und Freiheit.»