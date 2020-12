Mit dem 3D-Drucker Korallen retten Den Riffen dieser Welt geht es sehr schlecht, warnen Forscher weltweit. Und versuchen zu retten was noch zu retten ist. Mit speziell resistenten Züchtungen und gedruckten Tonsteinen einer Schweizer Forscherin.

Erhöhte Meerestemperaturen setzen den Korallenriffen, wie hier auf den Malediven, massiv zu. Bild: Danielle Murphy/Getty

Im Alter von 15 Jahren reist Ulrike Pfreundt mit ihren Eltern ans Rote Meer und geht schnorcheln. Die farbige Unterwaserwelt beeindruckt sie. «Es war das Allertollste, das ich je gesehen hatte.» 18 Jahre später taucht die Meeresbiologin wieder im Roten Meer, was sie sieht, schockiert sie tief. «Tote graue Korallen, kaum noch Fische, kaum Leben.» So sehr, dass die 35-Jährige vor ein paar Monaten ihre Stelle als Wissenschafterin an der ETH Zürich gekündigt hat, um vollberuflich Korallenriffe zu retten. Kokret will Pfreundt mit ihrer Organisation Rrreefs dem Meer mit Tonelementen aus dem 3-D-Drucker sein vielfältiges Riffleben zurückgeben.

Die Künstlerin Marie Griesmar und Meeresbiologin Ulrike Pfreundt

In 30 Jahren könnten alle Korallenriffe weg sein

Die Hilfe kommt keinen Moment zu früh. Die Hälfte der Korallen des Great Barrier Reef sind verloren. In 30 Jahren könnten alle Korallenriffe verschwunden sein, mahnen Meeresbiologen rund um den Globus. Auslöser für die Naturkatastrophe, die sich unter Wasser anbahnt: Klimawandel, Überfischung, Versauerung, Verschmutzung.

Vor allem Wassertemperaturen von über 30 Grad schädigen die symbiotischen Algen, welche sich sonst auf Korallen ansiedeln, Sonne aufnehmen, sie in Zucker verwandeln, damit die Korallen füttern, ihnen auch ihre Farbe geben. «Ist das Wasser zu warm, werden sie giftig», sagt Pfreundt. Die Korallen stossen die Algen ab und verblassen. Bleibt die Wassertemperatur hoch, sterben die Koralllen nach ein paar Wochen. Zurück bleibt ein farbloses, bröckelndes Gruselkabinett. Fischschwärme suchen darin vergeblich Nahrung und Unterschlupf.

Ausgebleichte Korallen des Great Barrier Reef

Die Korallen haben zu wenig Zeit um sich zwischen den Hitzeperioden zu erholen

Wassertemperaturen von über 30 Grad hat es immer mal wieder gegeben. «Doch dann normalisierte sich alles und die Korallen erstarkten wieder. Das ist nun anders», sagt Pfreundt. WWF Schweiz verweist auf Studien, die besagen, dass es heute doppelt so viele Hitzewellen im Meer gibt wie vor 35 Jahren. Und Wissenschafter um Terry Hughes von der James Cook University in Australien kamen zum Schluss: «Für die Riffsysteme in den Tropen beginnt eine neue Ära.» Eine Ära, in der die Zeiträume zwischen wiederkehrenden Korallenbleichen zu kurz für eine komplette Erholung sind.

Ohne Riffe, sind sich Forscher einig, würden ein Viertel aller Meerestierarten aussterben.

Doch Riffe schützen nicht nur die marine Biodiversität, sie schützen auch das Land. Sie halten 70 bis 90 Prozent der Wellenkraft ab. Sie verhindern, dass die Brandung die Erde wegfrisst. «Wo das Riff fehlt, sind die Palmen am Strand unterspült. Es gibt keine weissen Strände mehr», sagt Meeresbiologin Ulrike Pfreundt.

Wo Riffe sterben, entstehen Lücken. Ulrike Pfreundt will sie füllen. Mit 30 mal 20 Zentimeter grossen Tonmodulen aus dem 3D-Drucker. Das Material eigne sich, weil es natürlich sei. «Gebrannte Erde, porös genug, dass sich die Organismen daran festhalten können», sagt sie. Weich genug, dass Papageienfische an ihm knabbern und Sand produzieren können, gerade hart genug, dass sie ihn nicht kaputt beissen.

Drei Steine pro Tag können sie jetzt drucken, noch viel zu wenig

Pfreundt und ihre Geschäftspartnerin, Marie Griesmar, Künstlerin «mit tiefem wissenschaftlichen Interesse», fertigen zur Zeit drei Steine pro Tag. «Der Ton muss fein und glatt sein, damit er ohne Blasen aus dem Drucker kommt. Ihn vorzubereiten ist Handarbeit», sagt Pfreundt. Noch ist ein Modul viel zu teuer, «so teuer darf es nicht bleiben.» Zahlen nennt die Meeresbiologin keine. Nur: Irgendwann müsse die Produktion «fabrikmässig» erfolgen, deshalb tüfteln sie weiter an Herstellung und Material.

Einen ersten Test im Meer haben Ulrike Pfreundt und Marie Griesmar bereits gestartet, 2019 auf den Malediven. «Wegen Corona konnten wir ihn nicht fertig auswerten, aber wir haben schon nach wenigen Wochen eine schöne Besiedlung mit den richtigen Organismen gesehen», sagt Pfreundt. Im Sommer 2021 soll es nun ernst gelten, diesmal in Kolumbien. 250 Steine werden die beiden dort vor der Küste im Meer zusammenbauen und versenken, ein Riff von 15 Kubikmeter Volumen wird so entstehen.

60000 Franken kostet das neue Riff: Sponsoren gesucht

60000 Franken kostet es, Pfreundt und Griesmar sammeln für ihre Organisation Rrreefs.com noch bis zum 18. Dezember Geld per Crowdfunding. Unterstützerinnen und Unterstützer können auch die Teilnahme am Aufbau ersteigern: Während eines zehntägigen Workshops helfen sie beim Projekt mit und erfahren Wissenswertes über die Unterwasserwelt. Pfreundt setzt dabei auf Larven, die durch sexuelle Vermehrung der Korallen entstehen.

Anders als in den sogenannten Korallenkindgärten. Dort wachsen fragmentierte Kolonien heran und werden dann ausgepflanzt. Eine ungeschlechtliche Vermehrung, die meist mit einem Stück Mutterkoralle beginnt. «Wir erhoffen uns von unserer Methode mehr genetische Variabilität. Und Arten, die weniger anfällig auf Krankheiten sind», erklärt Pfreundt.

Korallen können Robustheit genetisch weitergeben

An der genetischer Variabilität, der Korallen arbeiten auch andere Forscher. Ein Team um Steve Coles vom Hawaii Biological Survey fand vor der Küste von Hawaii eine kleine Korallenkolonie, die der Klimaerwärmung trotzig Stand hielt. Ein Hoffnungsschimmer. ETH-Doktorand Oliver Selmoni hat erst kürzlich seine Forschungsarbeit präsentiert, in der er der Frage nachging, warum einige Korallen besser gegen den Klimawandel gewappnet sind als andere. Das Ergebnis: Je länger sie schädlichen Einflüssen ausgesetzt sind, desto anpassungsfähiger sind sie. Und: Sie können ihre erworbene Robustheit genetisch weitergeben. Madeleine van Oppen, Biologin am australischen Meeresforschungsinstitut Aims in Townsville, und ihre Kolleginnen sind schon einen Schritt weiter: Sie kreuzten Steinkorallen aus einem warmen Gebiet des Great Barrier Reef mit Artgenossen aus dem kühleren Bereich. Einem Teil der daraus hervorgegangenen Larven und Jungkorallen setzten die überhöhten Temperaturen weniger zu.

Pfreundt tut solche Arbeiten nicht als Konkurrenz ab, sondern erachtet sie als essenziell. «Nur zusammen können wir die Korallen retten» sagt sie. Natürlich müsse auch der Klimawandel gestoppt werden. «Bis das gelingt, leisten wir Notfallarbeit, Denn forsten wir die Riffe nicht jetzt wieder auf, wird später nichts mehr da sein, dass sich noch retten lässt.»