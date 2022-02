Bergrettung Mit Düsenantrieb schwebt der Retter zu den Verunfallten in der Felswand Churer Studenten entwickeln eine futuristische Lösung für schwer erreichbare Unfallorte: Eine Turbine soll Retter selbst unter Felsvorsprünge blasen.

Hier ist es nur eine Übung: Die Rega und der Schweizer Alpenclub üben eine Rettung am Fels. Keystone

Wenn ein Rettungshelikopter an einem Unfallort nicht landen kann, muss der Retter an der Seilwinde zum Verunfallten ­heruntergelassen werden. Doch manchmal kann der Pilot ihn nicht absetzen, weil der Fels dort überhängend ist. Fehlen ein oder zwei Meter, kann mit Stangen oder mit einem Seil versucht werden, den Retter an den richtigen Ort zu manövrieren. Fehlt mehr, müssen Retter sich von oben über den Überhang abseilen, was wertvolle Zeit kostet.

«Ich habe es schon mehrfach erlebt, dass ich mich am Helikopter hängend nicht zum Verunfallten habe vorarbeiten können», erzählt Theo Maurer, Leiter Einsatz bei der Alpinen Rettung Schweiz. «In so einem Fall träumt man von einem eigenen Antrieb, um die Vertikale unter dem Helikopter zu verlassen, um den Verunfallten erreichen zu können.»

Jetzt ist man diesem Traum ein bisschen näher gekommen: Die Fachhochschule Graubünden entwickelt derzeit ein System, das alpine Retter mit Miniturbinen ausrüsten soll, damit sie sich auch seitlich bewegen können.

Die Düse hat 50 Kilogramm Schubkraft

Projektleiter Andreas Bitzer, Professor für Photonics und Mobile Robotics an der Fachhochschule Graubünden, erklärt: «Die kleinen Strahltriebwerke mit einem Durchmesser von 20 Zentimeter haben eine Schubkraft von 50 Kilogramm und ermöglichen es einem Navigator im Helikopter, den am Seil hängenden Retter 30 bis 50 Meter aus der Vertikalen auszulenken und genau zu einem sonst kaum erreichbaren Zielort zu navigieren.» Der mit Funk verbundene Retter hätte dabei selber für die Arbeit beide Hände frei.

Um gefährliche Störeinwirkungen wie Rotorwinde oder Bewegungen des Retters auszugleichen, haben die Studierenden in Chur ein komplexes Stabilisationsprogramm entwickelt: Ein Regelalgorithmus analysiert die Lage des Systems laufend und stabilisiert den Retter automatisch.

Die Idee, die Longline-Technik von Bergrettern mit High­tech-Robotik zu unterstützen, ist gemäss Andreas Bitzer vor einem Jahr bei einem Klettertrip im Engadin entstanden. «Es war der Anfang einer faszinierenden Arbeit mit unglaublich engagierten Studierenden.»

Die Idee ist auch bei der ­Alpinen Rettung Schweiz auf ­Interesse gestossen. «Ein solches Rettungs-Assistenz-System könnte in verschiedenen Situationen Zeit sparen, und Zeit ist bei Bergrettungen ein ent­scheidender Faktor», sagt Theo Maurer.

Praxistest mit Zementsäcken

Die Forscher in Chur arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung eines Prototyps für den navigierbaren Seilwindenhaken. Denn noch wird erst im kleinen Massstab und mit Playmobil­figuren gearbeitet. Wenn alles rund läuft, soll ab Mitte Jahr zum ersten Mal ein 100 Kilogramm schwerer Zementsack unter ­realistischen Bedingungen als «Dummy» mittels Düsen­antrieb an einen Einsatzort manövriert werden. Ob sich die Technologie als praxistauglich erweisen wird und das Einsatzspektrum der Gebirgsrettung ­erweitert werden kann, muss sich dann noch zeigen.