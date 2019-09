Mit Gedanken einen Text schreiben oder einen Rollstuhl steuern: Forscher wollen Mensch und Maschine verbinden – doch das kann das fatale Folgen haben Wissenschafter wollen das Hirn hacken. Noch geht die Forschung schleppend voran. Doch nun steigen finanzkräftige Firmen ein. Was nach mehr Freiheit klingt, könnte in eine unfreie Welt münden. Niklaus Salzmann

Hirngeflüster: Forscher wollen die Grenze zwischen Mensch und Maschine einreissen.

Noch müssen wir klicken, tippen oder zumindest sprechen, damit elektronische Geräte uns verstehen. Doch in Zukunft soll es reichen, wenn wir uns die zu schreibende Mail oder den abzuspielenden Song denken. Der Computer soll uns die Wünsche direkt vom Hirn ablesen. Das ist das Ziel, an dem Tech-Unternehmen im Silicon Valley, Wissenschafter an Universitäten und das US-Verteidigungsministerium arbeiten.

Die Vorstellung eines Smartphones, das unsere Gedanken liest, tönt nach Science Fiction. Doch ganz so realitätsfern ist sie nicht. So präsentierten Forscher bereits vor fünfzehn Jahren ein einfaches Pingpong-Computerspiel, das mit Gedankenkraft gesteuert wurde. Die Probanden mussten dazu in einem Magnetresonanztomografen liegen, der die Durchblutung der verschiedenen Hirnregionen mass. Indem sie sich auf einen bestimmten Gedanken konzentrierten – etwa ein grosses Orchester –, konnten sie gezielt eine Hirnregion aktivieren, was einen Befehl an den Computer auslöste. Inzwischen funktionieren solche Spiele auch, wenn die Probanden nur eine mit Elektroden verkabelte Kappe tragen. Mit dieser Technologie gelang es auch, eine gelähmte Frau durch ihre Gedanken eine einfache Melodie spielen zu lassen.

Der Hirnscanner erkennt, wovon jemand träumt

Computer können sogar Einblicke in Träume geben. Dazu werden einem Menschen im Wachzustand Bilder gezeigt, etwa ein Foto eines Hauses und eines mit einem Gesicht. Im Hirnscan wird gemessen, welche Hirnregionen beim Betrachten des jeweiligen Bildes aktiv sind und welche nicht. Ein Algorithmus merkt sich diese Aktivitätsmuster. Wird später im Schlaf das Hirn gescannt, erkennt der Computer, ob der Schlafende von einem Haus oder einem Gesicht träumt.

Alles nur Spielerei? Nein – es gibt durchaus ernste Anwendungen. Bei Menschen mit schweren gesundheitlichen Problemen können die Maschinen Funktionen übernehmen, die der Körper nicht leisten kann. So gelang es vor zwei Jahren einem internationalen Forschungsteam, mit gelähmten Patienten, die nicht einmal die Augen bewegen konnten, zu kommunizieren. Allein durch Gedankenkraft konnten die Patienten mit Ja oder Nein auf Fragen antworten.

Eine andere medizinische Anwendung wurde an der ETH Lausanne entwickelt: ein gedankengesteuerter Rollstuhl. Innert Stunden erlernen Studierende, sie zu steuern, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Auf dieselbe Weise können Gehhilfen oder Armprothesen bewegt werden.

Mittels einer an der ETH Lausanne entwickelten Schnittstelle kann ein Schlaganfallpatient via Elektroden am Kopf die Nerven des gelähmten Arms ansteuern. Bild: Keystone

Noch ist das in der Praxis eine wacklige Sache. Doch in diversen Forschungsprojekten arbeiten Wissenschafter daran, gedankliche Signale präziser zu erfassen, indem sie näher ans Hirn herangehen. In einer von Facebook finanzierten Studie (siehe rechte Spalte) wurden Elektroden unter der Schädeldecke auf der Oberfläche des Hirns platziert. Und Tesla-Gründer Elon Musk will mit seiner Firma Neuralink sogar Elektrodenfäden ins Hirn pflanzen, um den Menschen mit künstlicher Intelligenz zu koppeln. Er kündigte klinische Tests am Menschen für das kommende Jahr an.

«Den Ansatz von Musk finde ich genial»,

sagt Roger Gassert, Professor für Rehabilitationstechnik an der ETH Zürich.

«Doch Hirnsignale auslesen zu können, heisst noch nicht, sie zu verstehen. Von tatsächlichem Gedankenlesen sind wir sehr weit weg.»

Bislang geht es mit der Entwicklung von Hirn-Computer-Schnittstellen langsam voran. Vor über dreissig Jahren wurde erstmals ein System vorgestellt, mit welchem sich durch Gedanken Buchstaben auswählen und dadurch Wörter schreiben liessen. Drei Jahrzehnte später können damit noch immer nur wenige Buchstaben pro Minute diktiert werden. Auch gedankengesteuerte Rollstühle verkehren nicht auf den Trottoirs unserer Städte. Ihre Zuverlässigkeit ist gering und die Befehlserkennung langsam – und wenn der Rollstuhl nach rechts statt links abbiegt, kann das gravierendere Folgen haben, als wenn ein Männchen in einem Computerspiel die falsche Richtung einschlägt. «Wo es sicherheitsrelevant ist, können wir uns nicht auf Hirn-Computer-Schnittstellen verlassen», sagt Gassert.

Doch steigt nun mit Elon Musk jener Unternehmer in die Forschung ein, der das Elektroauto zum Statussymbol gemacht und mit Space X die private Raumfahrt in neue Sphären katapultiert hat. Zudem investieren Unternehmen wie Facebook und Samsung, die über beträchtliche Mittel verfügen, in die Weiterentwicklung der Technologie. Offensichtlich stecken bereits grosse kommerzielle Interessen in diesem Forschungsgebiet. Und das geht manchen zu schnell. Cornelia Diethelm, Gründerin des «Centre for Digital Responsibility», eines Think Thanks für digitale Ethik, sagt:

«Für Menschen mit Krankheiten kann es wertvoll sein, wenn sich digitale Geräte mit dem Hirn verbinden können. Aber in der Kommerzialisierung solcher Technologien sehe ich mehr Gefahren als Chancen.»

Cornelia Diethelm

Center for Digital Responsibilty

Insbesondere befürchtet sie, dass die Privatsphäre der Gedankenwelt zu verschwinden droht.

Das hätte fatale Konsequenzen: Eine werdende Mutter will ihre Schwangerschaft beim Bewerbungsgespräch vielleicht nicht erwähnen. Und ein Mann seinem Kollegen nicht sagen, dass er dessen neuen Schuhe hässlich findet. Was, wenn ein Unternehmen wie Facebook – das es in der Vergangenheit mit dem Datenschutz nicht so genau nahm – solche Geheimnisse kennt?

Der Musikgeschmack kann manipuliert werden

Noch liegen solche Szenarien in ferner Zukunft. Der Computer kann in Träumen ein Haus von einem Gesicht unterscheiden, aber noch lange nicht das eine Gesicht vom anderen oder das eine Schuhmodell vom andern. Doch Ethikerin Cornelia Diethelm sagt:

«Wir müssen bereits jetzt ethische Richtlinien festlegen, um Unternehmen und Forschung in die Verantwortung zu nehmen. Denkbar wäre zum Beispiel ein Kodex, der die öffentlich finanzierte Forschung vorerst nur für den Gesundheitsbereich zulässt.»

Bei kommerziellen Anwendungen sieht sie ein grosses Potenzial für Missbrauch und Manipulation.

Bereits jetzt ist es technisch möglich, Hirnaktivitäten nicht nur zu beobachten, sondern auch zu verändern. So konnten Forscher in Kanada beeinflussen, wie gut Probanden ein Musikstück gefiel: Wurde während des Hörens gezielt eine Hirnregion magnetisch angeregt, empfanden die Hörer mehr Freude. Die Schweizer Psychologieprofessorin Daria Knoch konnte in Experimenten sogar auf das Verhalten von Probanden Einfluss nehmen. Wenn sie gewisse Hirnregionen magnetisch oder elektrisch stimulierte, trafen die Teilnehmer der Studien riskantere Entscheidungen.

Ziel der Forschung von Daria Knoch ist es, Therapien zu verbessern, etwa gegen Drogensucht. Doch es wären auch ganz andere Anwendungen denkbar, zum Beispiel militärische. Das US-Verteidigungsministerium scheint sich derzeit aber stärker für die umgekehrte Richtung – die Steuerung von Maschinen durch das Gehirn – zu interessieren. Im Mai sprach es Gelder für sechs Forschungsprojekte in diesem Bereich.

Bei diesen sechs Projekten geht es um Anwendungen, für die kein chirurgischer Eingriff nötig ist. Im Unterschied dazu sind Operationen am Gehirn, wie sie Elon Musk durchführen will, mit medizinischen Risiken verbunden. Und selbst wenn diese minimiert werden, stellt sich die Frage: Wollen wir ständig mit einem Computer verbunden sein? Dass das Smartphone kein Körperteil ist, sondern auch mal weggelegt werden kann, könnte auch ein Vorteil sein.