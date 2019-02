Hazel Brugger: «Mit Humor macht man sich verletzlicher»

Hazel Brugger wurde am 9. Dezember 1993 in San Diego, Kalifornien, geboren (ihr Vater hatte dort beruflich zu tun). Sie wuchs mit zwei älteren Brüdern in der Nähe von Zürich auf. Ihr Schweizer Vater ist Neuropsychologe, ihre deutsche Mutter Englischlehrerin. Nach der Matura an der Kanti Zürcher Unterland begann Brugger ein Studium der Philosophie und Literatur an der Uni Zürich, das sie nach einigen Semestern jedoch abbrach.



Mit 17 Jahren begann sie ihre Karriere auf einer Poetry-Slam-Bühne in Winterthur. 2013 gewann sie den Schweizer-Meister-Titel im Poetry-Slam, 2015 startete sie ihr erstes abendfüllendes Programm. Seit 2016 ist sie in der «Heute-Show» des ZDF als «Aussenreporterin» tätig. 2017 gewann sie als bisher jüngste Preisträgerin den Kabarett-Preis Salzburger Stier für die Schweiz. Seit 2016 lebt sie in Köln.



Das zweite Soloprogramm «Tropical» hatte am Freitag im Luzerner Kleintheater Premiere. Weitere Aufführungen in der Schweiz sind in der ersten Jahreshälfte zumeist bereits ausverkauft.

https://hazelbrugger.com/