Mode Comeback der Taillengürtel: Die Designer setzen neuerdings auf Minimalismus mit individueller Note Lange waren sie in der Versenkung verschwunden. In diesem Jahr aber dürften Gürtel zum Überflieger-Accessoire werden.

Bereits in der Bronzezeit trugen Mitglieder wohlhabender Sippen schmucke Metallketten um die Taille. Im Mittelalter signalisierte das Tragen eines mit Edelsteinen verzierten Gürtels Kraft und Treue, in den «Roaring 50ies» sorgte er bei den Damen für Wespentaillen und bei den Cowboys für eine Extraportion Coolness, im Karate verrät seine Farbe die Klasse eines Kämpfers. Der Gürtel ist seit Menschengedenken nicht nur ein praktisches Accessoire, das die Kleidung zusammenhält, sondern auch ein dekoratives, in dem eine gute Portion Symbolkraft steckt.

Selbstredend animierte das die Modeschöpfer des vergangenen und aktuellen Jahrhunderts zu kreativen Höhenflügen; Gürtel, ob von dezentem oder ausgeflipptem Stil, gehören zum festen Bestandteil einer jeden Kollektion.

Ein Gürtel soll jetzt die Silhouette akzentuieren

In den letzten Jahren ist es allerdings ziemlich ruhig um den Gürtel geworden. Ihm wurde, wenn überhaupt, eine Nebenrolle zugesprochen. Zu knallig, zu wild gemustert waren die Kleider, die gerade angesagt waren. Doch jetzt, da die pure Schlichtheit wieder en vogue ist und die Mode auf Minimalismus setzt, ist seine Stunde wieder gekommen. Monochrome Outfits sowie geradlinige Formen und Schnitte haben zwar durchaus ihren Reiz – aber die Möglichkeit, einem Look eine individuelle Note zu verleihen, fehlt.

In diesem Jahr feiert der Gürtel deshalb ein grosses Comeback, die Modemagazine feiern ihn gar als Trendaccessoire der Stunde, weil er jedes noch so langweilige Outfit aufzupeppen vermag. Hinsichtlich Stil, Farbe und Material ist jetzt alles erlaubt: Auffällige Logo-Gürtel, Kettengürtel von breit bis schmal, mit Ösen oder Nieten versetzt, aus Leder bis hin zu Seidenjacquard werden zum Maxikleid, Pullover kombiniert – oder gar über dem Blazer schön festgezurrt.

Einzige Bedingung: Der Gürtel muss auf der Taille getragen werden – und nirgendwo anders. Denn er soll die Silhouette akzentuieren. So gesehen etwa bei der Präsentation der Frühlingskollektion 2022 der französischen Designerin Isabel Marant, die ihren Models in derben Karomänteln breite Ledergürtel umschnallte.

Bei Isabel Marant verleiht ein breiter Ledergürtel dem Holzfällerlook eine weibliche Nuance. Bild: Getty

Das verlieh dem Holzfällerlook einen Schuss Weiblichkeit. Beim Luxushaus Yves Saint Laurent wiederum wird der dezente Gürtel mit der fast schon ikonischen Cabochon-Schnalle gerade sehr gehypt und zu allem kombiniert, sei es zum Négligé oder zum hautengen Overall. Es gilt, des Gürtels Symbolkraft jetzt bei jeder Gelegenheit voll auszukosten.