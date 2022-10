Mode Von wegen grauer Herbst: Die Mode treibt es jetzt kunterbunt Je knalliger, desto besser, lautet die Devise. Wir zeigen am Beispiel von Strickpullis und -cardigans, wie schön die Multifarbigkeit ist. Jedoch gilt es, bei dem Trend ein paar Punkte zu beachten. Und helle Hauttypen sollten mit Bedacht in den Farbtopf greifen.

Bloss keine Zurückhaltung: Der Herbst wird farbig. Shutterstock

Beige, Cremeweiss, Grau: Im Zuge des Minimalismustrends der vergangenen Jahre gaben zurückhaltende, gedämpfte Farben den Ton an. Pünktlich zu nebelverhangenen Herbsttagen bedient sich die Mode nun aber kräftig an der Regenbogenpalette: Knallige Farben sind in dieser Saison nicht wegzudenken. Und zwar nicht nur als wohldosierte Akzente bei Accessoires wie Taschen, Foulards oder Handschuhen. Vielmehr treiben es Basics wie Mäntel, Hosen, Pullover sowie Cardigans ziemlich bunt. Gerade bei Strickware kommen die leuchtenden Farben besonders schön zur Geltung.

Vier Töne stechen bei den Kollektionen der Designer und Labels heraus: Orange, Ultraviolett, Senfgelb und ein kräftiges Grün, besonders die Nuance «Kelly Green», auch als «Gen-Z-Green» bezeichnet. Sehr leuchtend, satt und modern. Sie galt bereits im vergangenen Frühling und Sommer als Trendfarbe schlechthin – tausendfache entsprechende Hashtags auf den Fotoplattformen Instagram und Pinterest beweisen das – und wird sich auch in den kommenden Monaten wacker halten.

Der Beliebtheit der Farbe Grün mächtig Auftrieb gegeben hat das italienische Modehaus Bottega Veneta bereits im vergangenen Winter, als eine ganze Reihe von Ledertaschen im entsprechenden subversiv-coolen Ton auf den Markt gebracht wurden. Deshalb hatte «Kelly Green» bereits im Frühling und Sommer Hochkonjunktur.

Hohe Symbolkraft

Einen Zufall dürfte diese neuerliche Popularität nicht darstellen: Grün gilt als die Farbe der Lebendigkeit, der Naturverbundenheit und insbesondere der Hoffnung – während Kriegszeiten und wirtschaftlichen Turbulenzen ein Ton mit hoher Symbolkraft. Entsprechend zieht nun eine ganze Designerriege nach, etwa Ex-Fussballergattin und Modeschöpferin Victoria Beckham, die vor wenigen Wochen erstmals in Paris eine Modeschau veranstaltete. In ihrer aktuellen Kollektion sind auffallend viele grüne Teile zu finden.

Bodysuit aus der aktuellen Kollektion von Victoria Beckham. victoriabeckham.com, zirka 450 Franken Zvg

Während im Frühling passend zur Jahreszeit allerdings eher hellere, tendenziell gar giftige Grüntöne dominierten, geht die Tendenz nun zu dunkleren, jedoch nicht minder satten Nuancen über. Das dürfte vor allem Menschen mit heller Hautfarbe freuen. Bei diesem Typ ist nämlich Vorsicht angezeigt, wenn in die Farbkiste gegriffen wird. Allzu viele Töne können den Teint noch fahler wirken lassen, etwa Orange oder auch Gelb. Ein sattes Grün jedoch schmeichelt jedem Teint; es belebt blasse Gesichter und lässt blaue Augen leuchten.

Leuchtmittel: Strickpulli Nora Iris von Samsoe& Samsoe in ultraviolett, tarzan.ch, 195 Franken. Zvg

Dunklere Hauttypen haben derweil mehr Freiheiten. Ihnen schmeicheln Farben wie Orange, Violett und auch Rot gleichermassen. Bei all der kolorierten Pracht in der Mode gilt es allerdings, einen wichtigen Punkt zu beachten: Es ist heuer nicht die Idee, verschiedene knallige Farben miteinander zu kombinieren.

Wer Mut beweist und von Kopf bis Fuss auf Farbe setzen möchte, entscheidet sich vielmehr für eine Nuance im Sinne eines monochromen Outfits und spielt mit deren unterschiedlichen Tönen. Allzu bunt wollen wir es schliesslich dann doch nicht treiben.