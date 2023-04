Moderne Designs Rollender Begleiter für alle Fälle: Der Servierwagen ist plötzlich wieder hip Manche halten ihn für spiessig und altbacken. Dabei ist ein Servierwagen genau das richtige Wohnaccessoire für die heutigen mobilen Ansprüche in den eigenen vier Wänden. Nun wird er neu entdeckt – auch von jungen Designern.

Der Klassiker: Servierwagen 901 von Artek. Bild: zvg / zvg

Wenn die Nachbarin in meiner Kindheit jeweils ihren schicken Servierwagen hervor rollte und uns Saft mit ihrem köstlichen Plumcake und anderen süssen Häppchen auftischte, war das grosses Kino. Nicht etwa wegen der Köstlichkeiten, sondern weil wir das rollende Vehikel einfach cool fanden. Es war das Modell 901 von Artek, entworfen vom finnischen Designer Alvar Aalto. So elegant und mondän, dass es schon uns Kinder nachhaltig beeindruckte.

Leider ist dieses Wohnaccessoire, das oftmals auch ein wenig salopp Servierboy genannt wird, in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr aus den Wohnstuben verschwunden. Zwischendurch tauchte es irgendwo als Retro-Objekt in Filmen oder TV-Serien, manchmal auch in Hotels auf. Umso erstaunlicher, dass man nun den alten Servierwagen, auch als Tee- oder Barwagen bekannt, wieder entdeckt. Das dürfte zweifellos damit zu tun haben, dass junge Designer in den vergangenen Jahren neue, stilvolle Modelle kreierten und wohl auch, dass mobile Möbel eben auch einfach praktisch sind.

Vorläufer aller mobilen Möbel

Die Geburtsstunde des Servierwagens dürfte irgendwo in den 1930er-Jahren liegen. Man könnte ihn also gut als eine Art Vorläufer aller mobilen Möbel bezeichnen. Vor allem in den Nachkriegsjahren war er sehr populär, diente bis in die 1960er- und 1970er-Jahre der Mutter als Haushalthilfe und dem Vater als Butler. Ein bewegliches Regal auf Rollen sozusagen.

Plico von Alessi. Bild: zvg

Die alten Klassiker gibt es noch heute – und sie haben nichts von ihrer eleganten Ausstrahlung eingebüsst, wie etwa der besagte 901 oder 900 von Artek. In den 1970er-Jahren entstanden ist das Modell Plico von Richard Sapper für Alessi. Der Plico ist gradlinig und kompakt, lässt sich zudem praktisch zusammenklappen. Und da ist natürlich der legendäre, faltbare Dinett von der Firma Bremshey im deutschen Solingen. Heute wird er nicht mehr produziert, aber auf Verkaufsportalen wie Ebay oder Ricardo findet man ihn noch zuhauf.

Servierwagen Zenzero in Gold Leaf. Bild: zvg

Junge Designer bringen neuen Schwung in die Formsprache des Möbels. So entwarf Sebastian Herkners für Schönbuch den Servierwagen Grace, ein Modell, das mit seinem puristischen Design überzeugt. Der Zenzero von Opinion Ciatti bietet Platz auf drei Tabletts – ideal tagsüber als mobiler Arbeitsplatz und abends als stilvoller Barwagen. Beim Chariot von Casamania kommt trotz des spannenden Designs mit den übergrossen Rädern die Funktionalität nicht zu kurz.

Servierwagen Spritz. Bild: zvg

Das Modell Spritz wiederum von Designer David Dolcini für Porada ist mit den klaren Linien definitiv ein Eyecatcher. Wer sich ein solch edles Stück anschaffen will, muss allerdings etwas in die Tasche greifen. Aber es gibt auch günstigere Modelle ab wenigen hundert Franken.

Für manche mag der Servierwagen immer noch etwas spiessig daherkommen. Unbestritten ist aber, dass das mobile Tischchen äusserst vielfältig eingesetzt werden kann. Natürlich ist er wie schon früher sehr praktisch, wenn man vor den Gästen die Teller anrichtet. Sie dienen in kleinen Küchen auch als mobile Kücheninsel. Oder als Minibar, wie man sie oft von den 1950er- bis in die 1970er-Jahre antraf, kommt er wieder zum Einsatz.

Im Eingang, im Bad, auf dem Balkon: Das Möbel ist überall einsetzbar

Das rollende Möbel eignet sich ebenso als Beistelltisch für Bücher oder Blumen. Im Eingangsbereich dient es als Ablage für Schlüssel, Schals und Sonstiges. Seit das Badezimmer immer mehr zur Wellness-Oase wird, passt auch hier ein Servierwagen perfekt für Handtücher, Badesalz oder Kerzen. Und im Homeoffice-Bereich dürfte er immer häufiger zum Einsatz kommen für all die unverzichtbaren technischen Gadgets.

Wer einen Garten oder eine Terrasse besitzt, weiss, wie praktisch er für das Servieren eines Brunchs oder Aperitifs ist. Viele Modelle sind heute aus wetterbeständigen Materialien, sodass ihnen auch ein Regenguss nichts anhaben kann. Genau diese Flexibilität ist es wohl, die dem Servierwagen wieder aus der Versenkung verholfen hat.