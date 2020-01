Monty Python-Darsteller Terry Jones ist tot Der britische Schauspieler Terry Jones, Mitglied der berühmten Komikergruppe Monty Python, ist im Alter von 77 Jahren in England gestorben. Das bestätigte sein Management am Mittwochnachmittag.

Monty-Python-Darsteller Terry Jones. Keystone

Der britische Starkomiker, Regisseur und Schriftsteller Terry Jones ist heute im Alter von 77 Jahren verstorben. Das berichten mehrere britische Medien unter Berufung auf sein Management, das den Tod heute bestätigte. Jones litt während der letzten Jahre an starker Demenz und war in der Öffentlichkeit nur noch selten zu sehen. Er sei nun am Dienstagabend daran verstorben.

Seinen grossen Durchbruch schaffte der Brite mit der Comedy-Truppe Monty Python. Die Unterhaltungsserie wurde zum ersten Mal am Sonntag, 5. Oktober 1969 von der BBC ausgestrahlt und sorgte – nach tiefen Zuschauerzahlen zum Auftakt – global für grosse Begeisterung. Monty Python habe das Comedy-Genre für immer verändert, so die gängige Meinung. Zu den grössten Erfolgen gehören Filme wie die Bibel-Satire «Das Leben des Brian» oder «Die Ritter der Kokosnuss».

Zu der Gruppe zählten neben Terry Jones auch John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman (1941-1989), Eric Idle und Terry Gilliam.

Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin und Terry Jones. Keystone

Update folgt...