Muttertag Mami sein ist nicht einfach – drei bewegende Geschichten und zwei Erziehungsratgeber Am Sonntag, 8. Mai 2022 zelebrieren viele Familien in der Schweiz den Muttertag. Kinder grosszuziehen ist mitunter herausfordernd. Mit dieser Sammlung an Lesetipps zollen wir allen Müttern Respekt.

Melanie Oltieki (links) und Manuela Wenderroschky erzählen von ihren Erfahrungen als junge Mütter. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Juli 2021)

Was früher üblich war, kommt heute seltener vor: Dass Frauen in ihren frühen Zwanzigern Mutter werden. Manuela Wenderroschky und Melanie Oltieki sind mit Anfang 20 schwanger geworden. Sie erzählen, wie sie sich erst an die neue Rolle gewöhnen mussten, was es bedeutet eine «gute Mutter» zu sein und wie sich die Mutterschaft auf ihre Ausbildung auswirkt.

Der Weg zur eigenen Familie war steinig – ein Erfahrungsbericht in drei Teilen

Trauer, Hoffen, Bangen und medizinische Hilfe begleite Lena, bis schliesslich ihr Kinderwunsch erfüllt wurde. Illustration: Sandra Näf

Manche Frauen hegen einen Kinderwunsch, er geht für sie aber nicht so einfach in Erfüllung. So war es auch bei Lena (34). Also versuchte sie es mit kostspieligen und mitunter abenteuerlichen Therapien. Dabei flossen auch Tränen.

Dann wurde Lena ohne hormonelle Unterstützung und ohne Gedanken an ein Baby doch schwanger. Auf den Freudenrausch folgte aber eine niederschmetternde Nachricht in der 13. Schwangerschaftswoche. Doch Lena gab nicht auf. Nach einer Odyssee mit alternativen Therapien und Reproduktionsmedizin wurde sie schliesslich wieder schwanger. Sie bekam einen Sohn. Als die postnatale Euphorie gewichen war, stiess Lena an die Grenzen ihrer Kräfte und Nerven.

Lena und ihr Mann glaubten aufgrund der Vorgeschichte, dass es ohne medizinische Hilfe nicht zu einer Schwangerschaft kommen würde. Das Paar plante vorerst kein weiteres Kind zu bekommen. Kaum war dieser Entscheid gefällt, wurde Lena schwanger. Trotz aller Widrigkeiten bei der Geburt und einem äusserst schwierigen Start ins Leben für die Tochter, meistert Lena nun den alltäglichen Wahnsinn mit zwei Kindern und ihrem Mann.

Geburten verlaufen nicht immer nach Plan

Maja Rohner (links) hat fünf Kinder, darunter auch Drillinge. Manuela Lüchinger (rechts) hat ihren Sohn Wega in nur einer Viertelstunde zur Welt gebracht. Bilder: Ralph Ribi

Ungewöhnliche Geburten erlebten Maja Rohner und Manuela Lüchinger. Bei Lüchinger platzte überraschend die Fruchtblase und ihr Baby kam innerhalb von 15 Minuten zu Hause zur Welt. Die Drillinge von Maja Rohner kamen zu früh. Und bis zum nächsten Spital mit drei freien Beatmungsgeräten in einer ihr fremden Stadt war es mit dem Auto ein weiter Weg. Ein Polizist und eine Polizeieskorte halfen. Am Ende gebar Rohner ihre Drillinge dann dank eines Helikopters dann doch noch in ihrem Wunschspital.

Perfektionismus stresst – was hilft dagegen?

Einige Mamis haben sehr hohe Ansprüche an sich selbst und auch ihren Partner. Gelingt es ihnen nicht, ihren perfektionistischen Massstäben gerecht zu werden, kann dies zu Frust und Stress auch in der Beziehung führen. Wie sollen Betroffene damit umgehen? Ein Experte weiss Rat:

Wie ehrgeizig sollen Kinder sein?

Wie erreichen Eltern, dass ihr Kind für etwas brennt und dran bleibt? Und was tun, wenn es übertriebene Ambitionen entwickelt? Die Balance ist schwierig und die Krux daran: Eltern machen es den Kindern unbewusst schon vor. Wie können Sie agieren, um den Ehrgeiz von Kindern zu fördern und was hilft gegen übertriebenen kindlichen Ehrgeiz? Eine Primarlehrerin, die zudem Lern- und Familiencoach ist, sowie eine Psychologin und Familientherapeutin geben Antworten.