Live Reto Nötzli steht im Schlussgang – ist Wicki oder Aeschbacher sein Gegner? Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest im Liveticker

Am Sonntag steht das Innerschweizer Schwing-und Älplerfest in Ennetbürgen auf dem Programm. Wer gewinnt den Muni namens Charly? Verfolgen Sie das Isaf in unserem Liveticker.