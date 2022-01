Neues Buch Haben Menschen und Tiere eine Seele? Neurowissenschafter Joseph LeDoux präsentiert neue Sichtweise Unser Bewusstsein ist ein Mysterium. Der Neurowissenschafter Joseph LeDoux liefert Erkenntnisse und erklärt, was sich im Gehirn abspielt.

Das Bewusstsein wird im Gehirn erzeugt. Es beruht auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. Bild: Getty

Früher sprach man von der Seele, wenn man andeuten wollte, dass es da neben der Körpermaschine noch etwas anderes gäbe. Und – so funktionieren wir Menschen – wenn man schon ein Wort hat, muss es auch die Sache geben. Und man hat gesucht und vermeintlich gefunden: In der Zirbeldrüse, im Zwerchfell oder – wem das etwas peinlich war – im Herzen.

Mittlerweile ist man sich weitgehend einig, dass das Gehirn für dieses «Gespenst in der Maschine» zuständig ist. Und die Frage, ob auch Tiere eine Seele hätten oder nur willenlose Automaten seien, hat sich ziemlich erübrigt. Denn so etwas wie ein Gehirn oder die Andeutung eines Nervensystems gibt es sicher schon, seit sich Mehrzelligkeit bewährt hat. Denn ohne Koordination funktioniert keine Arbeitsteilung, jemand muss dem ausdifferenzierten Zellhaufen sagen, wo es langgeht.

Bleibt die Frage nach dem Bewusstsein. Einem Tier Gehirn oder Seele abzusprechen, geht nicht mehr. Schon gar nicht unseren geliebten Haustieren. Die fühlen wie wir. Sieht man doch. Aber ist das so etwas wie unser Bewusstsein?

Der Neurowissenschafter und Psychologe Joseph LeDoux ist der Angelegenheit auf den Grund gegangen. Natürlich muss die Frage nach dem Bewusstsein mit dem Blick auf die Evolution angegangen werden. Hier bedeutet Leben = Überleben. Und das Kriterium ist: Wie gut passen ein Organismus und seine Umwelt zusammen? Neben seiner Ausstattung, mit der der Organismus zurechtkommen muss, ist sein Verhalten entscheidend. Wie kann er auf seine Umwelt reagieren, mit ihr interagieren oder sie gar beeinflussen?

Gehirne des Sapiens können Emotionen erzeugen

Alle Lebewesen, die es bis heute geschafft haben, verfügen über Überlebensverhalten. Das kann von angeborenem Reflexverhalten, bei dem sensorische Inputs eine Muskelreaktion auslösen, bis zum voll bewussten abwägenden Entscheidungsverhalten gehen. Letzteres schreiben wir dem Homo sapiens zu und übersehen dabei leicht, wie stark wir uns im Alltag auf unbewusste Routinen verlassen.

Fest verdrahtete Schaltkreise, die durch einen «Trigger-Reiz» ausgelöst werden, haben alle Lebewesen, die über ein Nervensystem verfügen. Die Hauptaufgabe des Nervensystems besteht darin, «sensorische Rezeptoren mit motorischen Effektoren zu verbinden», schreibt LeDoux. Diese Verbindungs- und Koordinationstätigkeit kann allerdings mehr oder weniger differenziert erfolgen.

Joseph LeDoux

Professor für Psychologie und Neurowissenschaft an der New York University Bild: Y outube

Das Nervensystem kann bei der Reiz-Wahrnehmung sensorische Inputs aus mehreren Quellen zusammenschalten. Dabei entsteht dann eine Art Bild der Umwelt, eine Repräsentation: Gelb-schwarze Flecken im Gebüsch, ein charakteristischer Geruch und ein Knurren – ein Tiger lauert.

Die Fähigkeit, interne Repräsentationen zu bilden, zu speichern und zu nutzen, nennen wir Kognition. Sie kommt nicht nur dem Homo sapiens zu, viele Tiere haben sie auch. Was das Gehirn des Homo sapiens auszeichnet: dass es Repräsentationen zweiter oder noch höherer Ordnung liefern kann. Wir können mit den Repräsentationen «spielen», sie anders assoziieren, als sie in der Realität unmittelbar vorkommen. Es ist mehr als nur Erinnerung, wenn Prousts Figuren ihre Madeleine in den Tee tauchen.

Sapiens-Gehirne können Emotionen erzeugen. Das sind Repräsentationen x-ten Grades, welche das Gehirn erzeugt, wenn ein sensorischer Input einen Reflex-Schaltkreis anstösst. LeDoux erklärt das am Konzept «Angst». Man darf die Emotion nicht mit dem Reiz verwechseln. Man läuft nicht vor dem Bären weg, weil man Angst hat, das sagte der Psychologe William James schon an der Schwelle des 20. Jahrhunderts. Sondern weil man läuft oder am liebsten laufen möchte, empfindet man Angst.

Durch Sprache und Kultur können Emotionen «objektiviert» werden. Sie werden «vertieft», indem Details imaginiert werden, oder «verallgemeinert», wenn man sie in eine Geschichte oder einen Mythos kleidet.

Das Rätsel des Bewusstseins ist damit nicht gelöst, aber man erhält mindestens ein praktikables Forschungsprogramm. Man kann verfolgen, was sich in den einzelnen Regionen des Gehirns tut. Bewusstsein ist etwas, was im Gehirn erzeugt wird. Und es beruht auf unseren Erfahrungen in der Vergangenheit. Es müssen nicht einmal unsere eigenen sein, obwohl Emotionen persönlich sind. Aber das Material dafür kann aus kollektiv geteilten oder gestalteten Repräsentationen stammen.

Joseph LeDoux:

Bewusstsein. Die ersten vier Milliarden Jahre. Klett-Cotta, Stuttgart 2021. 472 Seiten.

Der Historiker Yuval Harari vermutete eine Art Mutation beim Homo sapiens, die uns dann vom Neandertaler unterschied. Die ­Sapiens-Gehirne arbeiteten differenzierter, konnten höhere Grade von ­Abstraktheit erzeugen. Seine Idee war, dass durch diese kognitive Mutation vor allem komplexere soziale Ordnungen möglich wurden. Der Neandertaler wusste nicht, was «Handel» bedeutet und verspürte deshalb auch kein Bedürfnis danach.

Egoismus, Narzissmus und Gier sind kein natürliches Verhalten

Unser Bewusstsein erzeugt also nicht eine Reaktion auf einen Reiz, sondern ein Erlebnis. Das erst macht deliberatives Handeln möglich. Wir können die Situation analysieren und die Konsequenzen verschiedener Handlungsalternativen abwägen. Wir sind nicht Automatismen ausgeliefert, sondern haben in jeder Situation einen Zugriff. Die dunkle Seite ist, dass unser Bewusstsein uns die Illusion vorgaukelt, wir hätten jederzeit alles im Griff. Dazu gehört auch, dass wir in der Lage sind, unserer biologischen Maschine «bewusst» Schaden zuzufügen. Wir essen die falschen Dinge oder nehmen Drogen. Oder wir bringen uns um.

Joseph LeDoux glaubt, dass nur Menschen Emotionen haben können. «Egoismus», «Gier», «Narzissmus» oder andere destruktive Verhaltensweisen sind deshalb keinesfalls «natürlich», sondern unsere selbstbewussten Entscheidungen. Und unser Bewusstsein hat auch bereits Narrative bereit, wie man dergleichen zügeln kann. Man nennt das dann Moral oder das Gewissen.