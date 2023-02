Lifestyle Nur dank Mama berühmt? Warum die Urteile über «Nepo-Babys» scheinheilig sind Kinder erfolgreicher Eltern werden neuerdings als Nepo-Babys herabgewürdigt. Sie müssten nichts leisten, heisst es. Wir liefern fünf Argumente, warum die Empörung über das Thema falsch ist.

Zweimal Model vs. zweimal Schauspielerin: Cindy Crawford mit Tochter Kaia Gerber (links) und Vanessa Paradis mit Tochter Lily-Rose Depp. Keystone

Seit das «New York Times Magazine» vor zwei Monaten den Begriff Nepotism-Baby oder kurz Nepo-Baby lanciert hat und dem Phänomen eine Covergeschichte mit dem Titel «Sie hat die Augen ihrer Mutter. Und den gleichen Agenten» widmete, ging der Begriff viral.

Die letzten zwei Monate hat sich der Hype um die Nepo-Babys permanent um die eigene Achse gedreht. Das Magazin echauffierte sich, fast schon obsessiv-analytisch, wie stark die amerikanische Unterhaltungs- und Filmindustrie, besonders in Hollywood, von der sogenannten Vetternwirtschaft, also von «Nepotism», beherrscht sei.

Die Nepo-Babys, das sind Kinder berühmter Eltern, hätten es nur oder vor allem dank ihren familiären Connections weit gebracht. Hollywood sei nämlich von ein paar wenigen einflussreichen Clans und Familienbanden beherrscht. Das ganze System sei durchseucht von Vetternwirtschaft!

Angeprangert wurden auffallend oft weibliche Nepo-Babys wie Lily-Rose Depp (Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis, ebenfalls Schauspielerin und Sängerin), Emma Roberts (Tochter von Schauspielerin Julia Roberts), Maya Hawke (Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke) oder Lily Collins (Tochter von Sänger Phil Collins), die derzeit in der Netflix-Serie «Emily in Paris» die Hauptrolle spielt. Aber auch die Models Kaia Gerber (Mutter ist das Model Cindy Crawford) oder Leni Klum (Mutter ist Heidi Klum) bekamen ihr Fett ab. Sie alle haben Mütter oder Väter, die in der Öffentlichkeit stehen oder in einflussreichen Positionen arbeiten.

Mit dem Begriff Nepo-Baby versteht man in der internationalen Showbiz- und Unterhaltungswelt aber nicht nur solche, die einen Hollywood-Schauspieler als Vater oder ein Topmodel als Mutter haben, sondern auch die Sprösslinge von bekannten Anwälten, Politikern, Plattenbossen, Modelagentinnen, Industriellen, Bankiers, Intellektuellen oder Künstlern. Wie beispielsweise Ben Platt (Vater ist der Filmproduzent Marc Platt), aber auch Gigi Hadid (Vater ist der Immobilienmogul Mohamed Hadid) und Kylie Jenner (Eltern sind Kris und Caitlyn Jenner). Ihnen allen wird vorgeworfen, dass sie viel zu leichten Zugang zu einschlägigen Netzwerken hätten. Und nur Karriere gemacht hätten, weil sie berühmte Eltern haben.

Wir haben den Hype um diesen neuen Begriff analysiert und liefern fünf Argumente, warum die Empörung über Nepo-Babys ziemlich bigott und die Diskussion überbewertet ist.

1. Kinder berühmter Eltern gab es schon immer.

Iulia war die Tochter des mächtigen Kaisers Caesar. Der Schriftsteller Thomas Mann war Sohn eines einflussreichen Lübecker Senators. Golo Mann wiederum war dann Thomas Manns Sohn. Julian und Sean Lennon sind die Sprösslinge der Beatles-Legende John Lennon. Hat man sie je der Vetternwirtschaft bezichtigt? Nein. Also alter Wein in neuen Schläuchen.

2. Nepotism birgt den negativen Unterton der Empörung.

Nepo-Baby ist ein abwertender Begriff, und kein Wunder, dass besonders Neiderinnen und Neider ihn so lieben. Dank ihm haben all die Schmallippigen und Eifersüchtigen auf Social Media wieder mal ordentlich was zum Draufhauen gekriegt. Vetterliwirtschaft, wie wir das in Schweiz nennen, hat ja per se den Nachgeschmack von Klüngelei, von Gemauschel, von Vitamin B. Kriegt jemand im Berufsleben eine begehrte Stelle und stammt dieser auch noch aus einer einflussreichen Familie, so heisst es sofort: Typisch! Darum passt der Begriff Nepo-Baby auch perfekt zur Empörungsgesellschaft. Es gibt immer irgendjemanden, der sich ungerecht behandelt fühlt oder missverstanden oder übersehen. Das langweilt dermassen.

3. Kinder berühmter Eltern haben zwar viele Privilegien, müssen sich aber auch doppelt beweisen.

Mitleid muss man mit all den Lenis, Kaias, Gigis oder Lilys natürlich nicht haben. Denn sie haben davon profitiert, dass sie dank ihren Eltern seit klein auf im Rampenlicht stehen. Das ist allerdings Fluch und Segen zugleich. Dass man es als «Tochter oder Sohn von» nicht nur leicht hat, liegt auf der Hand. Darum wagen wir an dieser Stelle auch die Vermutung, dass sich die oben Genannten im Berufsleben noch viel stärker als andere behaupten müssen. Wenn man permanent mit Argusaugen beobachtet wird, nur, weil die Eltern berühmt sind, dann ist das furchtbar anstrengend.

4. Hailey Bieber zieht den Nepo-Baby-Hype ins Lächerliche

Das Model Hailey Bieber, die vor allem durch ihre Heirat mit dem Sänger Justin Bieber berühmt wurde, trug kürzlich in Los Angeles ein T-Shirt mit der Aufschrift Nepo-Baby. Dabei ist die Nichte von Schauspieler Alec Baldwin ja eigentlich gar kein klassisches Nepo-Baby, zu stark C-Prominenz ist der Baldwin-Clan in Hollywood. Dass sie sich in der Öffentlichkeit trotzdem mit dem Gütesiegel schmückt, hat einen gewissen Funfaktor. Wenn also schon Pseudo-Nepo-Babys damit angeben wollen, eines zu sein, dann wird die ganze Debatte zur Persiflage.

5. Der Spross aus einer Bauernfamilie wird eher Bauer als Schauspieler.

Gleiches gilt auch für den Sohn des Schauspielers. Dies darum, weil Kinder mitkriegen, was ihre Eltern machen und von deren Erfahrung und Wissen profitieren. Das macht durchaus Sinn, und das ist seit vielen hundert Jahren so. Via die Kinder wird das familiäre Erbe weitergetragen – egal, ob auf dem elterlichen Hof auf dem Land oder auf dem Filmset in Hollywood.

Abschliessend: Würde man übrigens die Nepo-Baby-Debatte in der Schweiz führen wollen, so kämen wir nicht sehr weit. Zu diskret funktioniert das System hierzulande mit Menschen und ihren Kindern, die in der Öffentlichkeit stehen. Und ganz so viele Nepo-Babys gibt es auch nicht, welche die Peopleseiten bei uns füllen könnten. In den Sinn kommen einem gerade einmal Magdalena Martullo-Blocher, wohl das berühmteste Nepo-Baby in der Schweiz.

Ihr Vater ist SVP-Altbundesrat Christoph Blocher. Oder die Nachwuchsmoderatorin Cloé Maria Salzgeber, Tochter von Rainer Maria Salzgeber, dem bekannten Moderator. Allenfalls noch die beiden Singer- und Songwriter Madlaina Pollina (vom Duo Steiner & Madlaina) und ihr Bruder Faber, beides musizierende Nachkömmlinge des in der Schweiz lebenden italienischen Musikers Pippo Pollina. Missgönnt man ihnen in der Schweiz den Erfolg? Nein. Man freut sich mit ihnen.