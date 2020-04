Nur mit einem Mörser entfaltet sich das volle Aroma: So gelingt das perfekte Pesto Pesto gibt es mittlerweile in allen möglichen Variationen – das sind unsere liebsten Saucen, inklusive des Originals.

Lässt nicht nur Italienern das Wasser im Mund zusammenlaufen: Ein frisches Bärlauch-Pesto. Bild: Getty Images

Zum Glück darf man das noch: Eine Runde in der freien Natur drehen. Den Frühling einatmen. Zusehen, wie es blüht und spriesst. Wer jetzt in den Wäldern oder entlang von Bachläufen unterwegs ist, kann sich einem intensiven Duft kaum entziehen; Bärlauch ist der Frühlingsbote schlechthin. Die Saison für die Ernte des Lauchgewächses hat begonnen.

Damit eilt es aber ziemlich. Sobald der Bärlauch blüht - ab Mitte April – verliert er das Aroma. Höchste Zeit also, einen Strauss mit nach Hause zu nehmen. Um ihn dann so rasch als möglich zu verzehren, denn Bärlauch schmeckt am besten frisch und nicht gekocht. Länger haltbar sind die saftigen Blätter als Pesto; mit Öl, Käse, Nüssen und Salz gemischt, verfeinert es Nudel- und Gemüsegerichte. Wir rühren noch einen Schuss Zitronensaft unter die ­Sauce, das gib ihr etwas Frisches.

Rassiges Bärlauch- Zitronen-Pesto Bild: Keystone 100 g frischer Bärlauch

150 ml Olivenöl

50 g Parmesan

20 g Cashewkerne

½ Bio-Zitrone

Salz

Wenig Chilipulver



Bärlauch waschen und danach vollständig trocknen lassen. Parmesan fein reiben. Zitronenschale abreiben, Saft auspressen. Cashewkerne im Mörser zerstossen. Alle Zutaten samt Olivenöl zu einem cremigen Pesto verarbeiten. Mit Salz abschmecken; wer es rassig mag, mischt Chilipulver darunter. Quelle: Rahel Koerfgen

Das dominante Aroma von Bärlauch passt allerdings nicht allen Gaumen. Wer Bärlauch nicht mag, jetzt aber trotzdem Lust auf Pesto bekommen hat, kann sich mit anderen Ingredienzen vertun. Zum Beispiel können in diesen Wochen Löwenzahnblättchen auf der Wiese geerntet und zu einem zartbitteren Pesto verarbeitet werden. Das Wildkraut eignet sich prima dafür, genauso wie Rucola und Basilikum. Der Klassiker, das cremige Pesto alla Genovese aus Ligurien, ist wohl die berühmteste grüne Sauce der Welt, die niemals erwärmt, sondern kalt unter allerlei Gerichte gemischt wird. Typisch ligurisch wird sie nicht nur mit kurzer Pasta, sondern auch mit kleinen, jungen Kartoffeln und grünen Bohnen gemischt.

Unbedingt einen Mörser und keinen Mixer verwenden

Man sagt, dass bereits die Römer einen Mix aus Kräutern, Knoblauch, Öl und Frischkäse im Mörser zu einem Brei gestampft haben. Das Originalrezept des «Pesto Genovese», das wir heute kennen, wurde erstmals im Jahr 1865 im Kochbuch «Cuciniera genovese» der Gebrüder Ratto schriftlich festgehalten, als «geschlagener Mix mit Knoblauch und Basilikum». Das Wort Pesto entstammt nämlich dem italienischen Verb «pestare», das so viel bedeutet wie zerstampft oder zerschlagen.

Pesto Genovese – das Original Bilder: Getty Images 3 Bund/50 g Basilikum (jung, zartblättrig und hellgrün, wenn möglich)

100 ml kaltgepresstes Olivenöl, wenn möglich Riviera Ligure DOP

6 EL/70 g geriebenen Parmigiano reggiano oder Grana Padano

2 EL/30 g geriebenen Pecorino sardo

1-2 Knoblauchzehen, geschält

1,5 EL/15 g Pinienkerne

Grobes Salz



Die Basilikumblätter nicht waschen, sondern mit einem feuchten Tuch putzen. Trocknen lassen. Die Knoblauchzehe mit wenig Salz in den Mörser geben und mit dem Stössel zerstossen, bis eine Creme entsteht. Die Pinienkerne dazugeben, fein zerstossen. Dann den Basilikum und wieder wenig Salz dazugeben und in einer runden Bewegung weiter verarbeiten. Wenn das Basilikum beginnt, eine leuchtend grüne Flüssigkeit zu produzieren, den Käse hinzugeben sowie das Olivenöl in einem dünnen, regelmässigen Strahl, dabei immer weiter rühren. Quelle: mangiareinliguria.it

Seit das Originalrezept erschienen ist, wurde es nicht mehr verändert. ­Variationen gibt es aber zuhauf. Das Wichtigste bei der Zubereitung ist, dass man einen Mörser verwendet (traditionellerweise aus Marmor mit Holzstössel) und die Zutaten darin zerstosst. Und nicht, weil bequemer, alles in den Mixer gibt und den Knopf drückt. Die Sauce wird mit dem Mörser aromatischer und cremiger.

Zugegeben, es braucht ein bisschen Zeit, aber es lohnt sich, ein traditionelles Pesto selber herzustellen. In Fertigprodukte werden meist allerlei Zusatzstoffe untergemischt. Statt Olivenöl wird etwa oft Palmöl verwendet, statt geriebenen Käses kommt Griess hinein. Der Aufwand lohnt also. Und Zeit dafür haben wir ja jetzt genug.

Löwenzahn- Pesto Bilder: Getty Images 100 g Löwenzahnblätter

30 g Parmesankäse

50 g Sonnenblumen-Kerne

150 ml Sonnenblumenöl

1–2 Knoblauchzehen

Salz, Pfeffer



Löwenzahn waschen, trocknen lassen und in feine Streifen schneiden. Parmesan reiben, Knoblauch klein hacken. Sonnenblumen-Kerne in einer Pfanne ohne Öl vorsichtig anrösten, bis es leicht duftet. Abkühlen lassen. Die weichen Kerne im Mörser zerstossen. Dann den Knoblauch zugeben und cremig verarbeiten, Löwenzahn hinzugeben, weiter verarbeiten. Zuletzt den Käse und das Öl untermischen. Salzen und pfeffern. Alternativ die Zutaten in einen Mixer geben. Funktioniert auch gut als Brotaufstrich; dann die doppelte Menge Sonnenblumen-Kerne verwenden. Quelle: heilkräuter.de