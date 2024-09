Ozeane Meere werden immer saurer: Mit einem ETH-Tool lässt sich die Versauerung an der Feriendestination nachsehen In einer neuen Studie zeigt die ETH Zürich, wie sich die Meeresversauerung weltweit in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Schlechte Nachrichten für Korallen und Muscheln.

Die Farbenvielfalt der Korallen wie hier im Roten Meer wird durch den CO 2 -Eintrag ins Meerwasser gefährdet. Bild: Georgette Douwma/Stone RF

Die Hitzetage und der Gletscherschwund gelten als die am besten sichtbaren Zeichen für die Erderwärmung. Doch der Klimawandel betrifft nicht nur die Atmosphäre, sondern auch die Ozeane. Diese absorbieren einen Grossteil der zusätzlichen Wärme, die die erhöhte Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre erzeugt. Zudem nehmen sie auch rund einen Drittel der menschgemachten Kohlendioxid-

Emissionen aus der Atmosphäre auf.

Diese CO 2 -Aufnahme bewirkt, dass die Ozeane versauern. «Die Konsequenzen daraus sind mannigfaltig. Am meisten Sorgen machen wir uns um Korallenriffe und Schalentiere, die ihre Schalen aus Calciumcarbonat-Mineralien produzieren», sagt Nicolas Gruber, Professor für Umweltphysik an der ETH Zürich. Unter diesen Bedingungen haben die Tiere und Pflanzen Mühe ihre Kalkschalen zu bilden. Es kommt oft zu Fehlbildungen, oder sie brauchen viel Energie und Ressourcen um Verluste auszugleichen.

Kohlensäure im Meerwasser durch das CO 2 in der Atmosphäre

Ausgelöst wird die Versauerung der Ozeane durch Kohlensäure. Die entsteht, wenn Kohlendioxid aus der Atmosphäre im Wasser gelöst wird. Das führt zu Ansäuerung des Meerwassers – der pH-

Wert sinkt. Je kleiner dieser pH-Wert ist, desto saurer ist das Wasser. Ein Teil des gelösten CO 2 reagiert auch mit dem gelösten Karbonat im Wasser. Das verringert den Sättigungsgrad von Wasser gegenüber von Calciumcarbonat-Mineralien. Zum Beispiel von Aragonit, dem Baustoff der Korallen.

Beide chemischen Vorgänge schaden insbesondere jenen Meeresorganismen, die Strukturen aus Karbonat-Mineralien bilden, dazu gehören neben den Korallen auch diverse Planktonarten und Muscheln. «Da diese Lebewesen oft am Anfang der Nahrungskette stehen, sind sie für viele marine Ökosysteme existenziell und damit auch für uns Menschen relevant», sagt Gruber. Auch die Artenzusammensetzung im Meer werde durch die Versauerung verändert, «die heutige Vielfalt der Arten könnte sich doch recht stark ändern».

Gebleichte Korallen am Great Barrier Reef bei Australien. Bild: Brett Monroe Garner/Moment RF

In einer neuen Studie in der Fachpublikation «Global Biogeochemical Cycles» zeigt Gruber mit seinem Team zum ersten Mal auf der Basis von Beobachtungen auf, wie sich die Meeresversauerung weltweit in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Um die Ozeanversauerung besser sichtbar zu machen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, haben die Forscherinnen und Forscher ein webbasiertes Grafiktool erstellt, das die Versauerung in verschiedenen Meeresregionen über die Zeit mit farbcodierten Streifen darstellt. Mit diesen «Versauerungsstreifen» kann in mehr als 60 Regionen und allen Ozeanen der Welt der Grad der Versauerung aufgezeigt werden.

Am meisten gefährdet sind die Pol-Gegenden

Die am schnellsten auftauchenden Folgen sind nach Gruber in den hohen Breiten, das heisst im Südpolarmeer und in der Arktis, zu erwarten. «Diese Regionen sind heute schon auf der sauren Seite und haben einen tiefen Sättigungswert in Bezug auf Calciumcarbonat», sagt der ETH-Professor. «Die Aufnahme von zusätzlichem CO 2 aus der Atmosphäre führt deshalb in diesen Regionen besonders schnell zu möglichen Überschreitungen von kritischen Grenzwerten.»

«Dass die Ozeane CO 2 aus der Atmosphäre aufnehmen und versauern, gilt schon länger als erwiesen. Doch eine weltweite Zunahme wurde bisher nur unzureichend durch Beobachtungen bestätigt», erklärt Mitautorin Danling Ma aus Grubers Team. Diese Lücke haben die ETH-Forscher nun geschlossen.

Deren Ergebnisse bestätigen, dass pH-Wert und Aragonit-Sättigung im gesamten globalen Ozean gesunken sind und dass diese Trends hauptsächlich durch den Anstieg von gelöstem anorganischem Kohlenstoff aus der Atmosphäre bedingt sind. Das weise eindeutig nach, dass die menschgemachten CO 2 -Emissionen die fortschreitende Ozeanversauerung verursachen.

Dafür gibt es mehrere Argumentationsketten. Zum Beispiel ist das Säuregleichgewicht von CO 2 im Wasser sehr gut bekannt. Daraus kann man berechnen, welchen Anstieg von CO 2 und welchen Abfall des pH-Werts durch die Zunahme von Kohlendioxid in der Atmosphäre entsteht. Modelle zeigen zudem, dass es keinen anderen Prozess gibt, der die Veränderungen im Meerwasser erklären kann.