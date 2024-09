Pandemie Immer noch 1000 Delta-Infektionen täglich: Kommt nach Omikron die gefährliche Variante zurück? Die Omikron-Welle scheint ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Doch die Sorge besteht: Wird sich Delta danach wieder ausbreiten?

Auf die kleinen Unterschiede der Stacheln am Äussern kommts bei Delta und Omikron an. Darstellung eines Coroa-Virus mit Einblick ins Innere. Koto_feja / E+

Ein Teil der Ansteckungen in der Schweiz geht immer noch aufs Konto von Delta: Zwischen zwei und fünf Prozent aller Fälle sind es aktuell gemäss den Gen-Sequenzierungen und den Berechnungen der ETH Zürich auf Cov-Spectrum.org. In Deutschland beträgt der Delta-Anteil sogar noch 10 Prozent.

Die Frage ist: Kommt die gefährlichere Delta-Variante zurück, wenn die Omikron-Welle durchgerauscht ist? Möglich wäre dies, weil die milderen Omikron-Infektionen zu einer schwächeren Immunantwort des Körpers und somit zu einem weniger grossen Schutz führen.

Der Blick auf Länder, wo sich Omikron etwas früher verbreitet hat, zeigt jedoch noch keine Rückkehr von Delta. In England, den USA oder Dänemark macht bei den gensequenzierten Coronaproben die Omikron-Variante fast 100 Prozent aus. Und selbst in Südafrika stieg die Zahl der Delta-Proben in den letzten Wochen nie über eine oder zwei hinaus - von total rund 800 Proben. Aber Delta ist noch da.

Emma Hodcroft, Coronavirus-Forscherin, Universität Basel Roland Schmid / AZ

Die Viren-Jägerin Emma Hodcroft von der Universiät Basel, die auch die Varianten-Plattform Covariants.org betreibt, sagt: «Wir sehen in manchen Ländern noch Überbleibsel von Delta, aber wir können noch nicht sagen, ob Delta bleiben wird oder nicht.»

Auf Cov-Spectrum.org ist zwar ein leichter Delta-Anstieg zu sehen in den letzten zwei Wochen, doch da es von dieser Zeit erst wenige Gen-Sequenzierungen gibt, sind die Zahlen nicht aussagekräftig. Seitens der Taskforce heisst es dazu ebenfalls: «Es können keine eindeutigen Schlüsse über eine eventuelle Rückkehr von Delta gezogen werden.»

Bei so hohen Fallzahlen sind auch zwei Prozent beachtlich viel

Bei den aktuell extrem hohen Fallzahlen von über 35'000 bedeuten auf jeden Fall auch die verbleibenden zwei bis fünf Prozent Delta-Infektionen täglich immer noch 700 bis 1800 Infektionen mit der Delta-Variante - mit dem entsprechend höheren Risiko für eine Spitaleinweisung.

Zuletzt gab es in der Schweiz Mitte Oktober vergleichbar viele Delta-Infektionen. Damals resultierten zwei Wochen später daraus täglich rund 25 Spitaleinweisungen. Aktuell sind es noch rund 100 Hospitalisationen pro Tag, von denen laut Virginie Masserey vom BAG 90 bis 100 Prozent Omikron-Fälle sind.

Ob nun Delta oder Omikron: Selbst wenn die aktuelle Welle abgeflacht ist, wird es vermutlich immer noch täglich Spitaleinweisungen mit Corona-Fällen geben - aber nur wenige. Das würde einer endemischen Situation nicht widersprechen.