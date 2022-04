Pilotversuch In Uster steht Spielen im Stundenplan Der angeblich unnütze Zeitvertreib ist für die kindliche Entwicklung bedeutend. Ein Augenschein in einer Schule, welche dies erkannt hat.

4 Bilder 4 Bilder Dienstags von acht bis neun ist Zeit für Kapla. Valentin Hehli

Vor dem Bauernhof stehen die Plastiktiere in Reih und Glied. «Es braucht noch einen Hund», sagt Lisa (Namen geändert). Sara wühlt im Sack und findet einen kleinen Plüschhund. Dass das Tierchen grösser ist als der Bauer und seine Frau spielt den beiden Mädchen keine Rolle. Sorgen bereitet ihnen jedoch der Bulle. «Wir müssen ihm einen Zaun bauen», erklärt Lisa. Kurz darauf befindet sich das Tier auf einer gesicherten Weide mit Bäumen und einem Brunnen.

Derweil bauen vier andere Kinder am Boden Türme mit Kapla-Holzklötzen. Aus den zahlreichen Stäben haben sie Gebilde in diversen Formen konstruiert. Max schmeisst Rosa einen Klotz nach dem anderen hinüber, bis ihr Turm in Gefahr ist. «Hör auf», ruft Rosa. Bald stürzen sämtliche Türme zusammen, die Kinder tummeln sich am Boden und versuchen, einander die Hausschuhe wegzunehmen.

Nun gesellt sich Lehrerin Carine Rüegsegger dazu. «Was wollt ihr machen?», fragt sie. «Die Türme fallen immer wieder um», klagt Tarek. «Wie könnt ihr sie stabiler bauen?», gibt die Lehrerin einen Input. Kurz darauf nimmt die Gruppe nochmals einen neuen Anlauf und es entstehen neue Formen aus den Klötzen.

Mindestens 50 Minuten am Stück

In der ersten Klasse des Schulhauses Hasenbühl im zürcherischen Uster dürfen die Kinder jeden Dienstagmorgen zuerst einmal eine ganze Stunde frei spielen. Im Laufe der Woche stehen mindestens zwei weitere längere Sequenzen für das Spiel zur Verfügung. Die Primarschule Uster-Hasenbühl ist Pilotschule des Projekts «Spielen plus» der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH).

Catherine Lieger.

«Die Meinung, dass Spielen vor allem Zeitverschwendung sei, ist sehr verbreitet, auch bei Eltern», stellt PHZH-Dozentin Catherine Lieger fest. Doch dies sei nicht richtig: «Im Alter von vier bis acht Jahren ist Spielen die zentrale Lernform.» Deshalb sollten bis zur zweiten Klasse oder auch länger regelmässig ganze Lektionen fürs Spielen zur Verfügung stehen. «In der Regel braucht es eine Zeitspanne von mindestens 50 Minuten, bis sich eine Dynamik mit positiver Wirkung entwickelt», sagt Lieger.

Gemäss Studien fördert das Spiel die überfachlichen Kompetenzen wie Zusammenarbeit, Kommunikation, Konfliktlösung, Selbstständigkeit, Entscheidungsfindung und Kreativität. Nachgewiesen sind aber auch Effekte auf die Schulkarriere und die berufliche Entwicklung: Zum Beispiel hat eine Studie von Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm gezeigt, dass leistungsstarke Achtklässler in ihrer Kindheit deutlich häufiger gespielt haben als Jugendliche mit geringem Schulerfolg.

Ruhe geniessen oder balgen

In der ersten Klasse in Uster sind die verschiedenen Spielmöglichkeiten am Dienstagmorgen bereits vorbereitet. Jedes Kind darf seine Namenskarte auf der Wandtafel beim gewünschten Posten anbringen. So bilden sich jedes Mal wieder neue Gruppen. «Die Kinder müssen sich überlegen, womit sie sich beschäftigen wollen», erklärt Lehrerin Carine Rüegsegger. «Danach sollen sie die ganze Zeit am selben Posten bleiben und nicht alle zwei Minuten etwas Neues anfangen.»

Manche Kinder würden etwas mehr Begleitung benötigen als andere, sagt Rüegsegger. Doch insgesamt könne die Klasse sehr gut mit Konflikten umgehen. Die meisten Gruppen seien in der Lage, diese selber zu lösen.

Fabian und Simon haben sich heute für ein gemeinsames Kunstwerk entschieden. Sie haben eine abstrakte Form aus blauem Papier auf ein weisses Blatt geklebt und malen nun mit Filzstift Muster darauf. Die beiden Freunde arbeiten die ganze Lektion über ruhig und scheinbar harmonisch zusammen.

Ein anderer Junge vertieft sich an diesem Morgen ganz alleine in sein Zeichnungsheft. Etwas wilder geht es in der Ecke mit den Kissen zu und her. Vier Jungs balgen sich dort und rammeln, bis die Lehrerin sich ihnen widmet. «Was wollt ihr machen?», fragt Carine Rüegsegger. «Eine Hütte», sagt ein Junge, worauf die Lehrerin meint: «Miteinander könnt ihr etwas Besseres bauen als jeder für sich. Ihr habt jetzt noch schön Zeit.»

Dichter Stundenplan erschwert Umsetzung

Obwohl der Lehrplan 21 die Bedeutung des freien Spiels anerkennt, sind in der Stundentafel dafür keine Lektionen reserviert. Lehrpersonen müssen die Zeit deshalb an anderen Fächern abzwacken.

Carine Rüegsegger und ihre Stellenpartnerin lösen das Problem, indem sie die beiden vorgesehenen Musiklektionen verwenden und die Musik in den Tag integrieren. Zum Beispiel singt die Klasse zwischendurch immer mal wieder für etwa zwanzig Minuten Lieder und bewegt sich dazu. Rüegsegger sagt:

«Die Erstklässlerinnen und Erstklässler können sowieso keine ganze Stunde stillsitzen und Mathematik oder Deutsch lernen.»

Im Stall von Sara und Lisa ist es unterdessen Nacht geworden. Die beiden Mädchen haben ein Tuch über das Haus und ihre Köpfe gespannt, damit es dunkel wird, und die Tiere zum Schlafen im Bauernhaus untergebracht. Damit sie etwas zu trinken haben, zieht Lena noch einen Eimer Wasser am Seilzug hoch. Derweil fegt der Bauer mit einem Besen das Dach.

Gegen neun Uhr gibt die Lehrerin das Zeichen zum Aufräumen. Das gibt vor allem für die Kapla-Gruppe viel zu tun. Die Kinder sammeln all die Holzstäbe auf, die am Boden herumliegen, und füllen sie vor dem Bauch in ihre Pullover.

Bald sitzt die ganze Klasse vorne im Kreis. Anhand eines Kalenders werden nun noch Jahreszeit, Wochentag und Datum besprochen. Als nächstes geht es in die Turnhalle zum Sportunterricht.