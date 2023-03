Playstation VR2 Ist Sonys Virtual-Reality-Brille das lang gesuchte Tor ins Metaversum? Ein Test Die neue Playstation VR2 stellte die Virtual-Reality-Brille des Facebook-Konzerns Meta in den Schatten. Warum dies Mark Zuckerberg sogar freuen dürfte.

Einblick in eine neue Welt: So toll sieht die virtuelle Realität aus. Bild: Guerilla Games

«Ich habe die Zukunft des Videospiels gesehen.» Diesen Satz schrieb ich in mein Notizbuch, nachdem ich zum ersten Mal eine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt bekommen hatte. Das war vor zehn Jahren, als das damals unbekannte Start-up Oculus in Los Angeles an der Game-Messe E3 ausgewählten Journalisten seine Neuheit präsentierte. Es war ein verheissungsvoller Moment: Der Bildschirm verlor seine Ränder, zum ersten Mal wurde es möglich, tatsächlich in eine Computerwelt einzutauchen.

Drei Jahre später zog die «Zukunft» bei mir ein. Mit der Playstation VR brachte Sony für seine Spielkonsole die erste Brille heraus, die sich an den Massenmarkt richtete. Wirklich dicke Freunde wurden die «Zukunft» und ich aber nicht. Noch heute bin ich zwar fasziniert vom Potenzial der virtuellen Realität, in meinem Alltag spielte die Sony-Brille aber längst keine Rolle mehr.

Die Installation mit den vielen Kabeln war mühsam. Der Verblüffungseffekt, der sich anfangs jedes Mal zeigte, wenn man sich die Brille aufsetzte, nutzte sich rasch ab. Zudem: Während eine Netflix-Serie nach einem Arbeitstag Entspannung verheisst, erfordert das Betreten einer virtuellen Welt mit Brille vor dem Gesicht und Controller in den Händen volle Aufmerksamkeit.

Sony hat ein neues VR-Headset – kommt dieses Jahr auch die Apple-Brille?

So wurde die Playstation VR denn auch kein Verkaufserfolg. Und die Nachfolgekonsole Playstation 5 erschien vor einem Jahr ohne Brille als Zubehör. Andere Hersteller haben ihre VR-Pläne auf Eis gelegt. Dass die virtuelle Realität aber nach wie vor als grosses Versprechen für die Zukunft gehandelt wird, liegt vor allem an Mark Zuckerberg und seinem Traum vom Metaversum.

Seinen Facebook-Konzern hat er vor gut einem Jahr auf Meta umbenannt und auf die Zukunft der digitalen Kommunikation und Unterhaltung ausgelegt. Das Metaversum soll zu einem virtuellen Paralleluniversum werden, in dem wir uns treffen, arbeiten und einkaufen. Brillen sind das Zugangstor dorthin. Kurz nachdem Oculus 2013 in Los Angeles seine erste Brille vorgestellt hatte, kaufte Zuckerberg das Start-up für 2 Milliarden Dollar. Ein Schnäppchen. Heute investiert er jährlich 10 Milliarden Dollar in die Realisierung und die Entwicklung von Hard- und Software, um das Metaversum Realität werden zu lassen.

Das ist weit mehr, als es jeder andere Konzern tut. Ganz will ihm die Konkurrenz das Feld aber nicht überlassen – das wäre zu gefährlich. Denn was, wenn das Metaversum wirklich das nächste grosse Ding wird? Alle forschen sie im Verborgenen. Gerüchteweise wird Apple dieses Jahr eine Brille auf den Markt bringen – doch das hiess es schon letztes Jahr. Erschienen ist nun aber eine neue Brille von Sony: die Playstation VR2. Für mich bedeutet das: Zurück in die Zukunft!

Playstation VR2: Eye Tracking und einfach Installation

Was auf den ersten Blick auffällt: Die Brille ist im Vergleich zur Vorgängerin nicht etwa kleiner, sondern eher noch wuchtiger geworden. Der englische Begriff Headset passt besser. Man könnte auch von einem Virtual-Reality-Helm sprechen. Mit einem Drehverschluss am Hinterkopf schraubt man das Headset fest. Es fühlt sich auf dem Kopf leichter an als in den Händen – die 560 Gramm drücken nicht einfach auf die Stirn, sondern verteilen sich gleichmässig über den ganzen Kopf.

Die Brille mit integrierten Tracking-Kameras und die zwei Controllers. Bild: Sony

Über ein Rad lässt sich die Distanz zu den Bildschirmen einstellen – die ein jeweils versetztes Bild fürs linke und das rechte Auge projizieren und so den Eindruck einer zweiten Realität erwecken. Sobald ich scharf sehe, geht es los. Zwei Controller dienen mir als Hände in der computergenerierten Welt. Dieses ist physisch so gross wie das Wohnzimmer. Ich kann mich drehen, ein paar Schritte gehen. Eingeschränkt wird die Freiheit durch ein Kabel, das die Verbindung zur Playstation 5 hält.

Oh, diese Grafik von «Horizon: Call of the Mountain»!

Ganz im Wireless-Zeitalter angelangt sind wir also noch nicht, aber es muss auch nicht mehr ein ganzer Kabelsalat gebändigt werden wie bei der ersten Version. Auch die Installation ist einfacher. Die Kameras in der Brille scannen den Raum und «tracken» die Bewegungen. Eine zusätzliche Kamera, die man vor dem TV positionieren muss, wird dadurch überflüssig. Neu verfügt die Playstation VR auch über ein so genanntes «Eyetracking». Die Brille erkennt, wohin ich schaue. So kann ich mich etwa durch Einstellungsmenüs von Spielen navigieren: Der Cursor folgt meinem Blick.

Ich starte «Horizon: Call of the Mountain», eines der Spiele, mit denen die Brille beworben wird. Ich finde mich urplötzlich in einer paradiesischen Naturlandschaft wieder, die mich an den Film «Avatar» erinnert: Mammutbäume gross wie Hochhäuser, grüne Lianen, dichter Urwald und ein tiefblauer Fluss, auf dem ich in einem Kahn dahin schippere. Die Menschen, die neben mir auf der Ruderbank sitzen, sehen unglaublich echt aus.

Unterwegs mit dem Kahn in «Horizon: Call oft The Mountain» Bild: Capcom

Grafisch hat sich eine Menge getan. Überzog bei der ersten Version vor sieben Jahren noch ein Fliegennetz aus Pixeln das Sichtfeld, so lassen sich nun einzelne Bildpunkte so gut wie nicht mehr erkennen. Schliesslich besteht die digitale Welt aus über 4 Millionen Pixeln – pro Auge. Bis zu 120 Bilder werden pro Sekunde auf die OLED-Displays projiziert. Nun wirken auch schnelle Bewegungen absolut flüssig.

Noch immer vermisse ich jedoch meinen Körper und meine Beine. Ich schwebe als Geist mit zwei Händen durch die Gegend. Noch mehr als bei einem herkömmlichen Computerspiel muss man sich auf die Illusion einlassen. Das heisst: immer schön nach vorne – und nicht auf den eigenen (nicht vorhandenen) Bauchnabel schauen. Und auch nicht mit den Händen durch (virtuelle) Wände greifen – sonst verpufft der ganze magische Effekt.

«Resident Evil: Village» – Hilfe, ich hab Angst!

Das gilt auch für «Resident Evil: Village», das zweite Spiel, das ich ausprobiere. Die Serie ist bekannt für ihre unheimliche Atmosphäre und Horror-Effekte – in der virtuellen Realität wirken diese noch intensiver.

Ich schleiche mit pochendem Herz nachts durch einen schneebedeckten Wald; der Wind pfeift durch die Bäume und es fühlt sich an, als fahre mir die Kälte in die Knochen. Als ich wenig später mit einer Taschenlampe durch einen Keller tappe, kurzzeitig die Orientierung verliere und darauf gefasst bin, dass mich jederzeit ein Zombie überfallen wird, steigt die (An-)Spannung auf ein unerträgliches Mass. Mit den besten Stilmitteln Hitchcocks wird hier Suspense erzeugt.

Fürchten in der virtuellen Realität: «Resident Evil: Village» Bild: Capcom

Als die erste Zombieattacke dann tatsächlich erfolgt, geht für mich ein grosser Teil des Reizes verloren. Vorher konnte das Abenteuer alles sein, sich zu allem entwickeln, nun zeigt sich, dass das Ganze eben doch bloss ein Spiel ist, das den bekannten Regeln der Zombie-Games folgt: dem Ausweichen, Schiessen, Gebissen-Werden, Sterben, Es-wieder-Versuchen.

Kein Platz für Experimente! Schade, so kommen wir nicht weiter

Mit dem 600 Franken teuren Virtual-Reality-Headset will Sony offenbar vorwiegend die so genannten Hardcore-Gamer ansprechen. Das mag ökonomisch Sinn ergeben, richtet sich doch die Playstation 5 (Preis: 450 Franken) an genau diese Zielgruppe. Sony vergibt sich so aber auch die Möglichkeit für (künstlerische) Experimente. Und genau diese wären nun gefragt, um die medialen Eigenheiten des Mediums zu erkennen und zu nutzen. Denn Virtual Reality ist mehr als ein Upgrade fürs Computerspiel. Auch der Film war viel mehr als ein Upgrade fürs Theater.

Mit seiner technischen Wucht stösst die neue VR-Brille von Sony ein Tor in eine fantastische digitale Welt auf, die aber nicht das Metaversum ist, wie es sich Mark Zuckerberg erträumt und wie es der Science-Fiction-Autor Neal Stephenson in seinem Roman «Snow Crash», auf den der Begriff zurückgeht, skizziert hat. Es soll ein digitales Paralleluniversum sein, in dem man mit vielen Menschen interagieren kann, in dem man eine zweite Identität aufbaut, die man nicht einfach ablegt, wenn man von einer App zur nächsten wechselt.

Grafisch noch nicht ganz so toll: Mark Zuckerberg als Avatar. Bild: Meta

Dennoch freut sich wohl kein Mensch so sehr über Sonys VR-Brille wie Mark Zuckerberg – vermutlich gefällt ihm sogar, dass sie seiner Brille Oculus Quest 2 (ca. 400 Franken) technisch weit überlegen ist. Noch besser wäre es für den Facebook-Gründer freilich, würde auch Apple dieses Jahr ein Headset vorstellen. Denn jede neue Brille, jeder kleine technische Schritt in ein digitales Paralleluniversum lässt den Traum vom Metaversum weiterleben. Und auf dessen Verwirklichung basiert die Strategie von Meta. Zuckerberg weiss: Kein Konzern kann das Metaversum allein erbauen. Doch keiner hat so viel darauf gewettet wie er – und hat deshalb so viel zu verlieren. Oder zu gewinnen.