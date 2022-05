psychologie Toxische Positivität: Der Zwang zum Glück Alles immer super? Dann sind Sie vielleicht dem Zwangsoptimismus erlegen. Dabei ist der Mensch zufriedener, wenn er auch mal Wut und Trauer zulässt.

Glück ist super - wenn es zum Zwang wird, kann es aber schaden. Quelle: Fotolia.

80 Millionen Mal. So oft wurde der Hashtag #positivevibes auf Instagram mittlerweile gepostet. #goodvibesonly schafft immerhin 15 Millionen. Bitte nur gute Laune. Bitte bloss keinen Zusammenbruch. Bitte Sonne jetzt, draussen und im Herzen und überhaupt.

Während wir alle nach Glück und Zufriedenheit streben, gibt es Menschen, die das so absolut und zwanghaft tun, dass die Psychologie dafür nun einen eigenen Begriff hat: «toxic positivity», auf Deutsch: toxische Positivität. Die Psychologie aber, im deutschen Raum allen voran die deutsche Autorin Anna Maas, warnt vor allzu viel guter Laune. Laut Maas basiert toxische Positivität, oder salopper gesagt, Zwangsoptimismus, auf der Annahme, dass ein Leben nur dann gelungen ist, wenn es durch und durch aus positiven Erlebnissen und Gefühlen besteht.

Doch Leiden gehört zum Menschsein dazu. Wer sich selbst keinen Raum gibt, zu trauern, wütend zu sein oder auch mal lethargisch, der kann in einer echten, psychischen Erkrankung enden. Denn: Gefühle sind im Grunde erstmal neutral. Sie sind dazu da, uns Informationen über uns selbst und die Welt zu vermitteln. Haben wir Angst, ist da vielleicht Gefahr oder wir übernehmen uns, plötzliche Lethargie kann ein Hinweis darauf sein, dass wir auftanken müssen, und das Zulassen echter Trauer hilft, Verluste zu verarbeiten.

Die Mär von der Individualität: Wir sind keine Insel

Doch in der heutigen Kultur, vor allem in den Sozialen Medien, werden vermehrt bloss die guten Seiten des Lebens dargestellt. Auf der einen Seite meckern wir gerne - über den Chef, den verspäteten Zug oder die nervige Nachbarin von nebenan. Echte Gefühle lassen wir aber nur ungern zu.

Männer weinen nicht, Frauen sollen nicht so hysterisch sein - und wenn wir dann mal an einer Cocktail-Party damit um die Ecke kommen, dass wir uns vor einer grossen Reise ängstigen oder in unserer Beziehung nicht glücklich sind, hören wir oft Dinge wie «immerhin bist du in einer!» oder «ich wünschte, ich hätte deine Probleme!». Auch wird uns von Klein auf beigebracht, dass es gute und schlechte Gefühle gibt - und, dass wir anderen mit unseren «schlechten» Gefühlen nicht zur Last fallen sollen. Das sitzt tief, in der gesamten Gesellschaft.

Und paart sich hervorragend mit der Ideologie, dass wir allein unser Glück in der Hand haben. Es ist nicht mehr Gott, der uns ein Schicksal aufbürdet, sondern wir allein sind unser Glückes Schmied. Die Folge: Unglaublicher Leistungsdruck. Und tiefe Scham darüber, wenn es uns nicht gut geht, obwohl wir doch alles in der Hand hätten, um es uns gut zu machen. In unserer Leistungsgesellschaft gilt die Regel: Heul nicht rum, arbeite lieber an dir und deinem Mindset.

Das gilt nicht bloss in Bezug auf uns selbst, sondern auch im Umgang mit anderen: Antworten wir mit «hey, Kopf hoch» auf die Probleme unserer Freunde, statt einfach mal zuzuhören und ihr Empfinden ernst zu nehmen, sind wir Teil des Problems. Und ist per se toxisch: Weil wir unser eigenes Wohlbefinden über die Realität des anderen stellen.

Posttraumatisches Wachstum als Vorbote von Glück

Die Positive Psychologie, die Wissenschaft des Glücks, musste sich in ihren Anfängen vor dreissig Jahren die Kritik gefallen lassen, dass sie oberflächlich sei - und den Kult um toxische Positivität befeuere. Inzwischen befasst sich auch dieser Zweig der Wissenschaft mit der Wichtigkeit von vermeintlich schlechten Gefühlen für unser Glück. Und kommt zum Schluss: Aus unglaublichem Leid kann erst recht Glück wachsen.

Forscherinnen nennen das «posttraumtatisches Wachstum». Und meinen damit: Wer durch ein Tal geht, der lernt, der wächst, der kommt gestärkt wieder daraus hinaus. Und ist um eine Erfahrung reicher, die ihn langfristig glücklicher machen kann, als wenn nie etwas Schlimmes passiert wäre, das man hätte verarbeiten müssen. Das heisst jedoch nicht, dass wir uns nun im Elend suhlen sollen. Wiederkehrende, negative Gedanken zu stoppen, die Aufmerksamkeit umzulenken oder die Situation auch auf das Positive hin zu analysieren sind bewährte Konzepte der Verhaltenstherapie, die helfen sollen, Erlebnisse im richtigen Licht zu sehen und schädliche Gedankenmuster zu durchbrechen.

Gerade im Zusammenhang mit Angst- und Depressionserkrankungen ist es wichtig, sich negative Glaubenssätze und Gedanken näher anzuschauen. Auch Übungen wie, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen oder sich an das Positive in einem Menschen zu erinnern, sind bewährte Konzepte für mehr Zufriedenheit, deren Wirksamkeit in zahlreichen Studien bewiesen wurde. Den Fokus auf das Positive zu lenken, ist aber etwas anderes, als seine negativen Gefühle mit aller Kraft aussen vor zu lassen.

Gefühle zulassen geht auch ohne Handeln

Denn man kann sich Gefühle und Gedanken vorstellen wie ein Fluss: Sie kommen und gehen. Sie bestehen aus Energie, die wir im Körper speichern und festhalten. Oder eben fliessen lassen. Das, was in der Meditationslehre schon lange en vogue ist, nämlich, einfach mal sein zu lassen, was ist, wird auch im therapeutischen Setting immer wichtiger. Wer seine negativen Gedanken und Gefühle ständig wegdrückt und sie ablehnt und toxisch positiv bleibt, der heilt nicht.

Weil verschiedene Anteile, vor allem diejenigen, die vom Individuum als belastet oder unschön erlebt werden, nicht anerkannt werden. Das bedeutet nicht, dass man jedes schlechte Gefühl aussprechen, im Streit Dinge werfen oder jedem negativen Impuls nachgeben sollte. Doch man kann die Gefühle fühlen, ohne danach zu handeln. Ein Stück weit zuzulassen, dass sich ein schwarzes Loch auftut und ein innerer Anteil rauskommt, der hässlich ist und vor dem man sich fürchtet, ist Teil des Prozesses, psychisch stabil zu werden und sich annehmen zu können, wie man ist.

Auch ist erst dann überhaupt echte Verbundenheit zu sich selbst und anderen Menschen möglich: Weil echte Bindung dann entsteht, wenn man sich verletzlich und authentisch zeigt. Mit all seinen Facetten. Es geht also am Ende nicht bloss um die alles übertrumpfende Positivität, sondern vielmehr um eine positive Einstellung gegenüber unserem Menschsein in seiner ganzen Komplexität - also Mitgefühl, Hoffnung und Verständnis. Diese Gefühle können wir fühlen, auch wenn wir anerkennen, dass die Situation gerade alles andere als einfach ist.