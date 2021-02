Der Augenblick oder der Moment, in dem man eine Gänsehaut bekommt. Der Moment, in dem man in eine gebratene Gans beisst und die knusprige Haut isst. Der Moment in Horrorfilmen, wenn eine gruselige Gestalt hervortritt.

Der Augenblick oder der Moment, in dem man eine Gänsehaut bekommt. Der Moment, in dem man in eine gebratene Gans beisst und die knusprige Haut isst. Der Moment in Horrorfilmen, wenn eine gruselige Gestalt hervortritt.