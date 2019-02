Arbeitslos mit 58 Jahren: Wie sichere ich meine Rente?

Ratgeber

Todesfall: Müsste die Wohnung verkauft werden?

Wir (40 und 36) leben mit unserer 1 ½-jährigen Tochter in einer Eigentumswohnung. Nun hat jemand be­hauptet: Würde einer von uns Eltern sterben, müsste der Hinterbliebene die Hälfte des Vermögens an unsere Tochter auf ein Sperrkonto überschreiben, was zum Zwangsverkauf der Liegenschaft führen würde. Stimmt das?