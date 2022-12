Arthrose: Was kann man gegen den Knorpelabbau tun?

Ich (w, 74) leide an Kniearthrose. Ein Bekannter, der am selben Problem leidet, hat mir Chondroitin­sulfat empfohlen. Das hemme den Knorpelabbau und habe ihm geholfen. Mein Hausarzt aber meint, das bringe nichts und habe höchstens einen Placeboeffekt. Stimmt das? Und was ist sonst nützlich gegen Knorpelabbau?