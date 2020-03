Corona-Krise: Was sind unsere Rechte als Arbeitnehmer?

Ratgeber

Was muss ich von Nachbars Katze alles hinnehmen?

In unserer Nachbarschaft gibt es mehrere Katzen, die unser Grundstück als ihr Revier betrachten. Sie koten auf Platten, Rasen und Beete, jagen Vögel, fressen Fische aus dem Teich und fügen unseren Autos Kratzer zu, wenn sie sich auf diesen sonnen... Was macht der harmoniebedürftige Nachbar in diesem Fall: Dulden oder reklamieren?