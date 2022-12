Ratgeber Hat die Revision des Erbrechts Folgen für Erbvertrag? Wir haben im Jahre 2013 einen Ehe- und Erbvertrag abgeschlossen, uns darin gegenseitig begünstigt und unsere beiden Kinder (heute 13 und 14 Jahre alt) auf den Pflichtteil gesetzt. Nun haben wir gelesen, dass diese Pflichtteile für Kinder gesenkt werden sollen. Müssen wir den Vertrag nun anpassen?

MLaw Denise Tönz.

Mit Ihrer Frage sprechen Sie ein zentrales Thema der im Dezember 2020 beschlossenen Revision des Schweizer Erbrechts an: die Pflichtteile für Kinder. Das geltende Erbrecht in der Schweiz ist über 100 Jahre alt und hat seither nur kleinere Anpassungen erfahren. Die gesellschaftlichen Strukturen haben sich seither markant verändert. Als Stichworte sind beispielsweise die gestiegene Lebenserwartung, höhere Scheidungsraten, Patchworkfamilien oder die höhere Anzahl von Konkubinatspaaren anzuführen. Darum lief in den letzten Jahren in der Schweiz der politische Prozess mit dem Ziel, das Erbrecht zu modernisieren und an die heutigen Gegebenheiten anzupassen.

Im Zentrum der Erbrechtsrevision steht die Verfügungsfreiheit der Erblasserin oder des Erblassers durch eine Neufestsetzung der Pflichtteile. Dadurch steigt der Handlungsspielraum des Erblassers oder der Erblasserin in zweierlei Hinsicht.

Einerseits kann der Erblasser über einen grösseren Teil des Vermögens frei verfügen (man spricht hier von der «verfügbaren Quote»). Andererseits kann er weitere Personen durch Testament oder Erbvertrag stärker begünstigen. Konkret soll mit der Revision der Pflichtteil für Nachkommen von derzeit drei Viertel auf die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs gesenkt werden. Der heute bestehende Pflichtteil der Eltern des Erblassers soll gänzlich entfallen. Der Pflichtteilsanspruch des überlebenden Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners soll dagegen unverändert bei 50 % bleiben.

Der Ständerat und der Nationalrat haben am 18. Dezember 2020 der Revision des Erbrechts mit den oben dargestellten Kernelementen zugestimmt. Das revidierte Erbrecht dürfte im Laufe des Jahres 2021 in Kraft treten.

Damit komme ich zurück auf Ihre Frage, ob Sie Ihren im Jahr 2013 verfassten Ehe- und Erbvertrag anpassen müssen. Entscheidend für die Beantwortung Ihrer Frage ist nicht der Zeitpunkt, wann Sie den Ehe- und Erbvertrag unterzeichnet haben, sondern wann der Erblasser verstirbt. Verstirbt ein Ehegatte also vor dem Inkrafttreten des neuen, sprich revidierten Erbrechts, gilt das alte Recht und die Nachkommen erhalten drei Viertel des gesetzlichen Erbanspruches. Verstirbt ein Ehegatte jedoch nach Inkrafttreten des neuen Erbrechts, so kommt das neue Recht zur Anwendung und die Nachkommen erhalten die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs.

Neue Beurteilung der Lage

Ich empfehle Ihnen darum, sich Gedanken zu machen, ob die von Ihnen im Ehe- und Erbvertrag gewählte Regelung auch unter dem revidierten Erbrecht Ihrem Wunsch entspricht, weil der Pflichtteil Ihrer Kinder nun deutlich kleiner ist. Falls ja, müssen Sie nichts unternehmen. Falls nein, dürfte es angezeigt sein, den Vertrag nach Inkrafttreten des neuen Erbrechts anzupassen.