Ich habe die guten Vorsätze schon wieder aufgegeben

Ratgeber

Ich habe mich in meinem Chef verliebt

Ich (w, 29) habe mich in meinen Chef verliebt. Wir verstehen uns gut, in der Pause wird es meistens lustig, und ich schätze seine Art, wie er uns auf kollegiale Weise führt. Allerdings gibt es ein Problem: Mein Chef lebt in einer Beziehung. Ich bin unsicher, ob ich ihm von meinen Gefühlen erzählen soll und was dies auslösen könnte.