Ich habe einen Freund, doch mich fasziniert eine Frau

Weshalb kann es zu einem Eisenüberschuss kommen?

In den Medien ist immer wieder von Eisenmangel die Rede. Wie ich (m, 62) selber erfahren musste, gibt es aber auch das Gegenteil, also ein Zuviel an Eisen. Die sogenannte Hämochromatose wird durch Aderlass behandelt, die bei mir erfolgreich eingesetzt wird. Mich interessieren mehr Hintergründe zu dieser Krankheit.