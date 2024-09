Ratgeber Ich komme im Job nicht voran: Soll ich Stelle wechseln? Wie gehe ich bei beruflicher Standortbestimmung vor? Ich, m., 45, arbeite seit zehn Jahren für die gleiche Firma. Es gefällt mir nicht schlecht. Doch ich finde, dass ich mal einen Schritt vorankommen sollte. Vielleicht durch eine Veränderung? Aber ich weiss nicht so recht, wie viel Risiko ich dabei eingehen soll. Schliesslich habe ich eine Familie und eine Hypothek. Wie könnte ich vorgehen?

Exklusiv für Abonnenten

Mark Schneider.

Eine berufliche Standortbestimmung als Karriereüberprüfung oder gar Neuorientierung ergibt in vielen Fällen Sinn. Etwa wenn Sie sich in Ihrem Job unglücklich oder gestresst fühlen, die Gründe dafür und mögliche Alternativen herausfinden wollen. Oder wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie in Ihrem aktuellen Job nicht mehr wachsen oder sich weiterentwickeln können: Wie könnten Sie Ihre Karriere voranbringen?

Veränderung der Lebenssituation

Auch Veränderungen in den eigenen Lebensumständen wie Heirat, Geburt eines Kindes oder der Wunsch nach mehr Freizeit können eine Standortbestimmung nahelegen. Und natürlich, falls jemand seinen Arbeitsplatz verloren hat oder die berufliche Situation zumindest unsicher ist.

Bei einer beruflichen Standortbestimmung überprüfen Sie Ihre Ziele, Fähigkeiten, Interessen und Werte, um Ihre aktuelle Situation zu bewerten und herauszufinden, wohin Sie in Ihrer Karriere gehen möchten. Die folgenden Themen und Schwerpunkte sind normalerweise darin enthalten: • Ziele: Definieren Sie klare und realistische berufliche Ziele. Möchten Sie in Ihrer aktuellen Branche aufsteigen, eine neue Karriere verfolgen oder sich selbstständig machen? Ihre Ziele sollten messbar und zeitlich festgelegt sein.

• Selbstreflexion: Was sind meine Stärken und Schwächen? Welche Fähigkeiten und Qualifikationen besitze ich? Welche Aufgaben und Tätigkeiten bereiten mir Freude? Welche beruflichen Ziele habe ich?

• Eigenkapital: Bewerten Sie Ihre Fähigkeiten/Kompetenzen. Identifizieren Sie Lücken in Ihrer Ausbildung/Erfahrung. Planen Sie, diese zu schliessen.

• Ihre Interessen und Werte: Welche beruflichen Tätigkeiten und Umgebungen passen am besten dazu? • Lebensumstände: Denken Sie darüber nach, wie Ihre beruflichen Entscheidungen zu Ihren persönlichen Lebensumständen passen. Dies schliesst Familie, Standort oder persönliche Verpflichtungen mit ein.

• Marktumfeld: Informieren Sie sich über Trends und Entwicklungen in Ihrer Branche oder den Branchen, die Sie in Betracht ziehen. Welche Jobs sind gefragt? Wo gibt es Wachstumsmöglichkeiten?

Nichts überstürzen, Risiken abschätzen

Überlegen Sie auch, ob eine positive Entwicklung auch in Ihrer bisherigen Tätigkeit möglich wäre. Und mit wem Sie darüber sprechen könnten.

Eine berufliche Standortbestimmung sollte nicht überstürzt werden. Sie erfordert Selbstreflexion, Disziplin und das Abschätzen von Risiken. Sie ist aber ein wertvolles Werkzeug, um sicherzustellen, dass Ihre berufliche Laufbahn Ihren Zielen, Interessen und Lebensumständen entspricht.