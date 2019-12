Ist eine Brustrekonstruktion auch jetzt noch möglich?

Ratgeber

Wie vermeide ich Streit an Weihnachten?

Denke ich an das kommende Weihnachtsfest, so wird mir Angst und Bange, kam es doch in den letzten Jahren stets zu Streitereien, wenn die gesamte Familie auf engem Raum zusammensass. Und eigentlich möchte man doch ein friedliches und auch ein fröhliches Fest miteinander verbringen. Wie lässt sich Streit von vornherein vermeiden?