Ratgeber Die Aktienkurse sind deutlich gefallen: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich, um zu investieren? Ich (33, m, ledig) weiss, dass ich mein Geld langfristig investieren sollte, bisher schien mir aber kein Zeitpunkt geeignet und so liegen meine Ersparnisse noch immer auf dem zinslosen Sparkonto. Nun sind die Aktienkurse stark gesunken: Ist jetzt der Moment, um einzusteigen?

Exklusiv für Abonnenten

Kay Foerschle.

Die globalen Finanzmärkte gaben im Laufe des Jahres stark nach, erholten sich im Juni etwas, um anschliessend wieder an Boden zu verlieren. Die Gründe dafür sind unter anderem geopolitische ­Unsicherheiten, Rohstoff­engpässe und Inflationsängste. Der Schweizer Aktienindex SMI liegt gegenwärtig rund 17 Prozent unter dem Stand von Anfang 2022.

Eines sei vorweg gesagt: Die Aktienkursentwicklung der kommenden Wochen und Monate kann Ihnen niemand mit Sicherheit voraussagen. Was wir aber wissen: Egal zu welchem Zeitpunkt man in den letzten gut 50 Jahren in den Schweizer Aktienmarkt ­investiert hat, mit einem Anlagehorizont von 10 Jahren oder länger hat man immer einen Gewinn erzielt.

Vielfach wird vom ­sogenannten Market-Timing gesprochen, der Suche nach dem perfekten Einstiegs­zeitpunkt und dem besten Zeitpunkt für den Verkauf. Diesen zu finden, ist selbst für Experten allerdings nahezu unmöglich. Hierzu gibt es verschiedene wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass die stärksten Tagesgewinne oft in Phasen sinkender Märkte fallen und Tage mit den stärksten Verlusten in Phasen steigender Märkte. Auf der Suche nach dem perfekten Ein- und Ausstieg kann es also sein, dass man die besten Tage verpasst.

Starten statt warten

Viel wichtiger ist es, überhaupt mit dem Anlegen zu beginnen. Den grössten Fehler, den Sie beim Anlegen nämlich machen können, liegt darin, Ihren Entscheid weiter hinauszuschieben und gar nicht erst damit zu beginnen.

Eine wichtige Frage ist auch, ob Sie den gesamten Betrag auf einmal investieren sollen oder besser in Teil­schritten. Wenn sie den gesamten Betrag gleich zu Beginn investieren, partizipieren Sie mit der vollen Summe über einen längeren Zeithorizont. Allerdings müssen Sie dafür Geduld sowie starke Nerven mitbringen. Sie sollten unbedingt dem für Aktienanlagen nötigen Anlagehorizont (wir empfehlen 8–10 Jahre) treu bleiben. Auch wenn die Märkte nervös bleiben. Ihr Nerven­kostüm muss auch einen nochmaligen Kursrückgang um beispielsweise 30% ­verkraften können (haben wir alles schon gesehen).

Wer dieses Nervenkostüm nicht mitbringt, ist besser beraten mit einem schritt­weisen Einstieg, beispielsweise viermal dieselbe Summe, verteilt über ein Jahr. So kaufen Sie in Zeiten tiefer Börsenkurse mehr Anteile als bei höheren Kursen und können so vom sogenannten Glättungseffekt profitieren.

Die Investition in einzelne Aktien scheint verlockend, doch sind Sie dann vom Erfolg oder eben Misserfolg einzelner Unternehmen abhängig. Aus Risikoüberlegungen sollten Sie breit abgestützt in eine Vielzahl von Aktien investieren, global verteilt über Branchen und Länder. Die hierfür geeigneten Anlageinstrumente sind börsengehandelte Indexfonds (sogenannte ETFs – Exchange Traded Funds). ETFs sind übrigens auch sehr kostengünstig in puncto Management Fee.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.