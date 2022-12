Ratgeber Ist ständiger Durchfall ein Alarmzeichen? Meine Frau (70) plagt seit ein paar Wochen starker Durchfall. Leider kann ich sie nicht dazu bewegen, den Hausarzt aufzusuchen. Ich mache mir Sorgen, zumal sie täglich Medikamente gegen hohen Blutdruck einnehmen muss. Vielleicht hat das einen Zusammenhang. Was raten Sie mir?

Wir reden im Fall Ihrer Frau von chronischem Durchfall: Länger als vier Wochen und mehr als dreimal pro Tag dünner Stuhl – das ist keinesfalls zu unterschätzen. Was auch immer die Ursache sein mag: Wichtig ist, dass man in einem solchen Fall genügend trinkt, mindestens drei Liter am Tag, weil Durchfall den Körper austrocknet. Selbst wenn Trinken die Darmtätigkeit anregen und Durchfall fördern kann, muss auf alle Fälle die Gefahr des Austrocknens gebannt werden.

Dr. med. Holger Spangenberger



Wichtig für den Arzt: Tritt der Durchfall nach bestimmten Nahrungsmitteln auf? Auch vor dem Essen? Auch nachts oder frühmorgens? In welchen Mengen? Riecht der Stuhl unangenehm? Auch Bauchschmerzen können ein wichtiger Hinweis sein. Sorgen sind vor allem dann angezeigt, wenn sich Blut im Stuhl zeigt und wenn der Durchfall auch nachts auftritt sowie mit Gewichtsverlust verbunden ist. Mit einer Untersuchung kann Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin die Ursache finden und Schlimmeres ausschliessen.

Während ein solcher Durchfall bei jüngeren Menschen oft mit einer funktionellen Störung (z.B. Reizdarm) zusammenhängt, kann er bei Personen über 50 Jahren häufiger auf ein schwerwiegenderes Problem hinweisen.

Auch ein Medikament kann die Ursache sein

Oft treten Durchfallerkrankungen auf, weil Nahrung nicht gut aufgenommen wird. Auch Medikamente können chronischen Durchfall auslösen, so zum Beispiel einzelne Antidepressiva oder Mittel gegen zu hohen Blutzucker.

Gerade ältere Menschen und besonders Frauen leiden oft unter mikroskopischer Kolitis – einer atypischen, eher harmlosen Entzündung der Dickdarm-Schleimhaut. Um sie sicher zu diagnostizieren, muss eine Gewebeprobe unter dem Mikroskop untersucht werden. Betroffene trauen sich oft nicht mehr aus dem Haus aus Angst, kein WC in der Nähe zu finden. Gegen diese Darmentzündung helfen meist Medikamente. In solchen Fällen helfen zu können, ist für Ärzte ein schönes Erfolgserlebnis. Es gibt auch andere, eher leichter behandelbare Durchfallerkrankungen wie Unverträglichkeit auf Milchzucker oder Weizeneiweiss. Diese können zu (chronischen) Mangelerscheinungen führen.

Bei einer Veränderung des Stuhls ist es wichtig, Darmkrebs ausschliessen zu können. Eine Darmspiegelung kann Entzündungen oder Tumorleiden erkennen helfen. Darmkrebs, in der Schweiz die zweithäufigste Krebserkrankung, nimmt mit dem Alter zu. Ab 50 sind deshalb Vorsorgeuntersuchungen empfehlenswert. Früh genug erkannter Darmkrebs kann mit einer Operation und begleitender Therapie behandelt werden. Es ist darum immer ratsam, bei chronischem Durchfall rechtzeitig den Arzt aufzusuchen. Der Darm als wichtiges Organ verdient auf jeden Fall genügend Aufmerksamkeit.