Ratgeber Ich bin unkonzentriert und jähzornig: Kann es sein, dass ich als Erwachsener an ADHS leide? Ich (m, 36) bin oft nervös, unkonzentriert und aufbrausend. Meine Gedanken, mein Privat- und Arbeitsleben geraten durcheinander. Ich kann mich nicht so gut organisieren wie andere. Kann es sein, dass ich an einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung leide? Wie würde ich das erkennen? Was könnte ich tun?

Sarah Ziswiler.

Eine ADHS ist eine Stoffwechselstörung im Gehirn, welche normalerweise seit Geburt besteht. Früher ging man davon aus, dass sich diese bei Kindern auftretende Störung auswachsen würde, doch inzwischen ist dies widerlegt.

So werden immer mehr Erwachsene auf ADHS getestet. Für eine Diagnose spielen drei Faktoren eine Rolle, die Konzentrationsstörung (Leitsymptom), die Impulsivität und die Hyperaktivität. Viele denken jetzt an den typischen Zappelphilipp, dieses Bild ist jedoch veraltet. Die äussere Hyperaktivität nimmt mit zunehmendem Alter ab, zurück bleibt oft ein Gefühl von Ruhelosigkeit. Fehlt die Hyperaktivität ganz, spricht man von einer Aufmerksamkeitsdefizit-Störung (ADS).

Da es Betroffenen schwerfällt, sich zu konzentrieren, stossen sie immer wieder auf die gleichen Probleme. Sie vergessen Aufgaben, Termine und Abmachungen oder haben Schwierigkeiten, etwas auf den Punkt zu bringen. Wegen der mangelnden Impulskontrolle reden sie dazwischen und können kaum etwas abwarten. Gefühle werden sofort und intensiv wahrgenommen. ADHS zeigt sich durch schlechtes Zeitmanagement, Ungeduld und übertriebene Gefühlsausbrüche. Die Gedanken springen von einem Punkt zum nächsten und es fällt schwer, sich auf etwas zu fokussieren.

Auswirkungen auf die Arbeit und auf das Privatleben

Das ständige Gedankenkarussell eines ADHS-Betroffenen ist sehr energieraubend: Man fühlt sich nach der Arbeit nicht mehr in der Lage, sein privates Leben zu regeln. Haushalt und andere Verpflichtungen werden vernachlässigt. Darunter leiden Angehörige genauso wie der oder die Betroffene.

Es kommt auf das Umfeld, den Job oder Charakter eines Betroffenen an, wie sich die ADHS auswirkt. Haben Ihre Symptome negativen Einfluss auf Ihr Leben, ist der Leidensdruck gross. Und sind weitere psychische Auffälligkeiten (etwa Angststörungen oder Depressionen) vorhanden, sollten Sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. In einem ersten Schritt erfolgt eine sorgfältige physische und psychische Abklärung. Denn die Symptome können auch in Zusammenhang mit anderen Krankheiten auftreten.

Mit der medizinischen Abklärung und je nach Schwere der ADHS besteht die Möglichkeit einer medikamentösen Unterstützung. Um negative Erfahrungen aufzuarbeiten, ist eine Psychotherapie hilfreich. ADHS-Coaching hilft bei der Bewältigung des Alltages, im beruflichen Umfeld oder bei der Selbstorganisation. Dabei lernen Betroffene, mit ihrer ADHS umzugehen und vermeintliche Schwächen in Stärken umzuwandeln. Hilfreich ist auch der Austausch mit anderen Betroffenen. Besprechen Sie Ihre Bedenken mit Ihrem Hausarzt und informieren Sie sich bei hiesigen ADHS-Organisationen über Gesprächsgruppen, Kurse und Fachpersonen.