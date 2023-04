Leserbrief Es gab schon immer ansteckende Krankheiten Zum Leserbrief «Covid-19- Impfstoffe schützen nicht vor einer Erkrankung», Ausgabe vom 24. April

Der Leserbrief von Sonja Küchler entbehrt jeder Wahrheit und kann nicht unwidersprochen bleiben. Was meinen Sie, Frau Küchler, was passiert wäre ohne die Impfung? Es wären sehr, sehr viel mehr Menschen gestorben als mit der Impfung und wir hätten die Pandemie nicht relativ glimpflich überstanden. Auch wenn man – trotz Impfung – angesteckt werden konnte, so sind doch die Folgen sehr viel weniger schlimm als ohne Impfung. Vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr, aber ohne Impfung mussten reihenweise Menschen in die Notfallstation eingeliefert werden und viele davon starben in der Folge.

Leider wird nun durch die Medien verbreitet, dass einige Menschen an der Impfung gestorben sind. Diese Aussage ist aber keineswegs erhärtet, ganz im Gegenteil. Mit entsprechender Vorerkrankung wäre es möglich, aber ganz sicher ist kein kerngesunder Mensch an der Impfung gestorben. Schon immer hat es ansteckende Krankheiten gegeben, welche nur mittels Impfung in Schach gehalten werden konnten. Und noch etwas: Haben Sie das Gefühl, dass der Staat die Haftung über unsere Gesundheit übernehmen muss? Soweit kann die Verantwortung nicht gehen.

Annemarie Vogt, Hochdorf