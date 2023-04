Leserbrief «Für unser Land wäre es eine Katastrophe» «Werden wir zum 11-Millionen-Land?», Ausgabe vom 24. April

Das aufschlussreiche Interview mit dem Politikwissenschafter Matthias Finger hinterliess bei mir einen äusserst zwiespältigen Eindruck. Einerseits werden die Immobilienfachleute, Infrastrukturexperten und Raumentwicklungsforscherinnen nicht müde, uns auf eine 10-, 12- oder gar 16-Millionen-Schweiz vorzubereiten. Dabei gehen sie grundsätzliche davon aus, dass wo schon viele Menschen wohnen und arbeiten, auch gut und gerne noch ein paar weitere Millionen leben könnten. Dabei müsse nicht nur das verfügbare Bauland, sondern auch Wasser und Energie mitberücksichtigt werden.

Mit einer konsequenten Verdichtung soll unser Land in eine «Metropolitanregion» umfunktioniert werden. Das Ziel wäre «eine grosse grüne Stadt und nicht 26 Kantone». Kantone sind nach Meinung der Experten sowieso «überholt», «ein mittelalterliches Konstrukt».

Andererseits wird nicht erwähnt, woher diese zusätzlichen Millionen Menschen in die Schweiz gelangen. Fraglich, ob Schweizer Mütter in naher Zukunft vier bis fünf Kinder auf die Welt stellen möchten. Offenbar rechnet man mit einer weitersteigenden Zuwanderung. Mit 10 Millionen Einwohnern würde die Bevölkerungsdichte auf rund 240 Einwohner/km2 anwachsen, mit 12 Millionen auf 285 Einwohner/km2 und mit 16 Millionen auf 380 Einwohner/km2 – inklusiv der dünn besiedelten Alpenregion. Offenbar hat sich bei den genannten Wissenschaftern noch nicht herumgesprochen, was bei Ratten geschieht, die auf zu engem Raum gehalten werden. Dass Bauunternehmen und Immobilienfirmen ein direktes Interesse an einer solchen Schweiz hätten, ist klar. Für unser Land wäre es eine Katastrophe!

Peter Joos, Sachseln