Leserbrief Ich hoffe, die Pfarrei wird wieder christlicher «Bei Littaus Katholiken rumort es gewaltig», Ausgabe vom 17. April

Dieser Artikel hat mich sehr berührt und aufgewühlt. Die Rede ist von Angst und Misstrauen. Ich selbst war im Kirchenchor und schätzte Marcel Keckeis, als Musiker. Dass er Angst hatte spürte ich nie. Die Chemie zwischen ihm und dem Gemeindeleiter Bernhard Koch stimmte halt nicht. Das kann vorkommen. Wir hatten vorher eine Chorleiterin die hatte sehr gerne bei uns gearbeitet. Hinter dem Gemeindeleiter steht ein ganzes Team von Mitarbeitenden die zufrieden sind.

Auch ich arbeitete in verschiedenen Gremien mit Bernhard Koch zusammen. Ich kenne ihn, als Dialog bereiten Menschen. Viele freiwillig arbeitende und Pfarreiangehörige stehen hinter dem Ehepaar Koch. Es wird immer gesagt, die Kirchen müsse sich ändern. Die beiden haben sehr viel bewirkt. Aber kritisiert wird immer. Der Kirchenrat hat zwei Ausspracheabende organisiert. Dort hätte man reden können. Angst vor einem Scherbenhaufen habe ich auch nicht. Was in unserer Pfarrei bei manchen Menschen gemacht wird nennt man Mobbing. Ich hoffe, unsere Pfarrei wird wieder christlicher.

Hilde Lingg, 6014 Luzern