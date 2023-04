Leserbrief Mehr Wahrhaftigkeit und weniger Parteienkalkül «Wahlen: Bedürfnisse der KMU», Ausgabe vom 19. April, und Leserbriefe «Geht es um Konkordanz oder um Köpfe», Ausgabe vom 21. April

Rolf Bossart (Schenkon), alt Kantonsratspräsident SVP, und Christian Ineichen (Marbach), Präsident Mitte Kanton Luzern, sind sich in Sachen zweiter Wahlgang bei den Luzerner Regierungsratswahlen nicht einig. Rolf Bossart vermisst bei der Mitte-Partei die Betonung der Interessen des Gewerbes (siehe Ausgabe vom 19. April). Und er begründet dies ausführlich und für mich nachvollziehbar. Die Antwort von Christian Ineichen (Ausgabe vom 21. April) zeigt: Die ehrlichen Fragen und Feststellungen von Rolf Bossart zeigen Wirkung – «Ihre Majestät» ist beleidigt – aber wenig einsichtig.

Christian Ineichen interpretiert die Fragen und Feststellungen von Rolf Bossart als «Griff zum verbalen Zweihänder». Ineichen will nicht zugeben, dass es ihm und der Mitte-Partei bei der Unterstützung der SP-Kandidatin um das Zementieren einer Vormachtstellung bei künftigen Proporzwahlen geht. Er droht nicht nur dem Leserbriefschreiber, sondern gleich der ganzen SVP, die sich nun überlegen müsse, ob sie sich ihrer künftigen Einbindung in die Regierung doch nicht so sicher sei.

Quod erat demonstrandum würde mein Mathematiklehrer sagen. Rolf Bossart ist damit bestätigt und rehabilitiert. Und ich sehe es wie er: Wir brauchen wieder mehr Wahrhaftigkeit in der Politik – und weniger Parteienkalkül.

Ivo Muri, Sursee