Leserbrief Regierungsratswahl: Wo bleibt die Ehrlichkeit? «Über die Konkordanz und die Luzerner Wahlen», Ausgabe vom 13. April

In der Ausgabe vom 13. April rechtfertigt Rico De Bona, Parteisekretär die Mitte Kanton Luzern, den Entscheid der Delegiertenversammlung, Ylfete Fanaj (SP) zu unterstützen. Offensichtlich ist es ihm nicht ganz wohl dabei. Zur Begründung bemüht er die Konkordanz. Im Kanton Zürich hält die Mitte mit einem Wähleranteil von bloss 6 Prozent einen Regierungsratssitz. Der GLP mit einem Wähleranteil von über 12 Prozent spricht sie aber einen Sitz ab! Wo bleibt die Konkordanz? Wo bleibt die Ehrlichkeit? Ehrlichkeit ist eine christliche Tugend. Ob das «C» mit dem Namenswechsel zur «Mitte» doch verloren gegangen ist?

Wie kann man Frau Fanaj unterstützen, die gemäss ihrer Webseite neben der politischen Tätigkeit beruflich einzig die Bereichsleitung beim Jugendprojekt Lift nennen kann? Die Mitte nimmt ihre Verantwortung in doppelter Hinsicht nicht wahr: Einerseits in dem sie Ylfete Fanaj unterstützt, welche mit der Führung eines Departementes überfordert sein muss, und anderseits, weil sie in Kauf nimmt, dass unser Kanton nicht optimal regiert wird.

Die Mitte hat uns zwei hervorragende Persönlichkeiten, Dr. Michaela Tschuor und Reto Wyss zur Wahl beziehungsweise Wiederwahl empfohlen. Ich freue mich, dass beide im ersten Wahlgang gewählt wurden. Umso unverständlicher ist es, dass man beim eigenen Regierungsrat, bei der eigenen Regierungsrätin auf Qualität und Eignung achtet, dies aber bei der Unterstützung von Frau Fanaj völlig ausser Acht lässt.

Mit Claudia Huser (GLP) stellt sich eine Kandidatin zur Wahl mit einem beachtlichen Leistungsausweis. Während mehreren Jahren hat sie im IT-Bereich gearbeitet und mit Erfolg eine eigene Firma aufgebaut, bevor sie die Politik priorisierte und nebenbei als stellvertretende Geschäftsführerin einer Immobilienfirma wirkt. Fabian Peter, Michaela Tschuor, Reto Wyss, Armin Hartmann und Claudia Huser, sind ein qualifiziertes Team, das unseren Kanton in eine erfolgreiche Zukunft führen kann. Im Interesse von uns allen.

Herbert Sidler, Meggen