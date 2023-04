Leserbrief «Schon längst im Straflager am Steine klopfen» «Russland droht Schweizer Journalisten», Ausgabe vom 20. April

Der russische Botschafter hat der Schweiz eine Lektion erteilt, wie Meinungs- und Pressefreiheit seinem Heimatland unter Putin gehandhabt werden. Es ist leider nicht zu erwarten, dass in unserem Land die Möchtegern-Pazifisten von linksgrün und die Putin-Freunde von rechts diese Lektion verstanden haben. Die autoritär-verblendeten Putin-Unterstützer der SVP (etwa die Nationalräte Roger Köppel und Andreas Glarner) werden weiter dessen Liedlein singen und die linksgrünen Utopisten (wie Nationalrat Glättli und Bundesrat Berset) werden weiter die Friedenschalmei spielen.

Die Meinungsfreiheit, die diese Mitbürger in unserem Land in Anspruch nehmen, existiert unter Putin längst nicht mehr. Würden diese Politiker und Journalisten im heutigen Russland so kritisch gegen die Regierung auftreten, wie sie es hier gefahrlos tun können, wären sie schon längst im sibirischen Straflager am Steine klopfen, bei einem Unfall ums Leben gekommen, vergiftet oder erschossen. Schon Revolutionär Lenin nannte die Politiker im Westen, die ihm irgendwie zupass kamen, «nützliche Idioten».

Philipp Schwitter, Sachseln