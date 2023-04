Leserbrief Vergebliches Warten auf anständige Internet-Geschwindigkeit «Gemeinden halten an Glasfaserausbau fest», Ausgabe vom 20. April

Die Swisscom vertröstet seit vielen Jahren die abgelegenen Haushalte bezüglich besserer und schnellerer Internetanschlüssen. Ich wohne in Grosswangen, leider nicht im Gebiet des neu lancierten Projektes der Luzerner Hinterland-Gemeinden «Prioris». Im Dorf Grosswangen wurde vor einigen Jahren der Glasfaserleitungsausbau abgeschlossen. Ausserhalb des Dorfes können wir weiterhin nur von schnellerem Internet träumen. Noch immer müssen wir uns mit den vorsintflutlichen Kupferleitungen begnügen. Auch der sogenannte Booster am Fenster, welcher via Mobile-Netz die Leistung verstärken soll, lässt nur eine geringe Verbesserung zu. Die Swisscom gehört zu 51 Prozent dem Bund. Eigentlich sollte der Bund als Mehrheitsaktionär die Swisscom endlich dazu verpflichten die Aussengebiete mit schnellerem Internet zu erschliessen, denn der Bund verlangt von uns Landwirten sämtliche Erhebungen, Tiermeldungen und vieles mehr online vorzunehmen. Aber eine anständige Internet-Geschwindigkeit wird uns nicht zugestanden. Das Internet ist so langsam, dass man während des Aufstartens der Webseiten fast sterben könnte.

Cornelia Birrer-Kirchhofer, Bäuerin, Grosswangen, Vizepräsidentin SVP Kanton Luzern