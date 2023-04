Leserbrief Zum Arzt geht nur, wer wirklich krank ist «Zulassungsstopp unter Beschuss: Droht ein neuer Mangel?», Ausgabe vom 19. April

«Gibt es viele Ärzte, gehen mehr Menschen zum Arzt – und es wird automatisch mehr behandelt» sagt Verena Nold, Direktorin des Kassenverbands Santésuisse. Was für eine blöde selbstbezogene Argumentation. Ein Grossteil der Versicherungsnehmer geht wohl nur zum Arzt, wenn er wirklich krank ist! Nun soll also eine Zulassungsbeschränkung erfolgen. Mit dem Ergebnis einer überlangen Wartefrist bis eine Behandlung erfolgt. In gewissen Ländern wartet der Patient bis zu einem Jahr. Auch von der Autorin des Artikels erfolgt keine Kritik. Das ist im Gesamten wohl kaum das Gesundheitswesen, das sich ein Patient wünscht.

Roland Grüter, Luzern