Leserbriefe Der Ruf nach Konkordanz – wird er erhört? «Konkordanz hat in Luzern kaum Tradition», Ausgabe vom 20. April

Es wird zurzeit viel über die Konkordanz gesprochen und in der ganzen Diskussion über Wähleranteile, politische Modelle und geschichtlicher Ereignisse wird aus meiner Sicht zu wenig darüber gesprochen, auf was es in einem Exekutivgremium effektiv ankommt. Im Vordergrund stehen aus meiner Sicht Führungsqualitäten, Dossierkenntnisse, Entscheidungsfreude und eine Vernetzung über Parteigrenzen hinweg. Wir sollten also verstärkt über die Kompetenzen und die Eigenschaften der Kandidierenden sprechen.

Eine erst kürzlich publizierte Datenanalyse der «Luzerner Zeitung» zu den Politnetzwerken der Luzerner Kantonsratsmitglieder (Ausgabe vom 25. März 2023) hat ergeben, dass Claudia Huser gleich mehrere Spitzenplätze im Ranking der grössten Netzwerkerinnen und Netzwerker im Kantonsrat belegt. In der letzten Legislatur konnte sie für ihre Vorstösse von allen Kantonsrätinnen und Kantonsräten am zweitmeisten Unterstützerinnen finden. In der Kategorie, wer einem Anliegen Gewicht gibt, ist sie mit 50 Kontakten als Mitunterzeichnerin gar an erster Stelle. Ihr gelingt es also ausserordentlich gut über die Parteigrenzen hinweg Unterstützung für ihre Anliegen zu gewinnen und sie bietet Hand für Lösungen.

Claudia Huser hat mit ihrer Politik in den letzten Jahren bewiesen, dass sie eine konstruktive und gut vernetzte Persönlichkeit ist und sie für Entscheidungen mit gesundem Menschenverstand einsteht. Als stellvertretende Geschäftsführerin und Fraktionspräsidentin bringt Claudia Huser zudem die erforderliche Führungserfahrung mit, welche es als Regierungsrätin braucht. Und aus ihrer Zeit als selbstständige Unternehmerin weiss sie auch, was es bedeutet Geld zu verdienen und dass ein Franken zuerst eingenommen werden muss, bevor er ausgegeben werden kann. Auf meinem Wahlzettel für den zweiten Wahlgang vom 14. Mai steht auf alle Fälle Claudia Huser. Sie ist die ideale Ergänzung für den Regierungsrat.

Claudia Bernasconi, Gemeindepräsidentin Greppen, Alt-Kantonsrätin Mitte

Konkordanz bedeutet nicht zuletzt das Einbinden von wesentlichen Kräften in der politischen Landschaft über eine längere Zeit. Im Gegensatz zu den Grünliberalen, die eine sehr neue Partei sind, hat die SP in den letzten 125 Jahren sich für soziale Gerechtigkeit im Kanton Luzern eingesetzt - im Parlament und in der Regierung. Seit 1959 verfügt sie über 64 Regierungsjahre. Der Leistungsausweis ihrer Regierungsräte ist eindrücklich von Dr. Anton Muheim über Hans-Ernst Balsiger zu Dr. Paul Huber und Yvonne Schärli. Mit Ylfete Fanaj stellt sie nun eine sehr erfahrene Kandidatin, die sich mit Herzblut einsetzt und durch ihren eigenen Bildungsgang zeigt, was in unserem Kanton möglich ist und noch vermehrt sein muss, nämlich das Ausnutzen aller Ressourcen der Gesellschaft in einer schwierigen Zeit. Sie wird in der Regierungscrew sich mit neuen Fragen und einer etwas anderen Optik einzubringen wissen. Ihre Zähigkeit und Führungsstärke hat sie als Fraktionspräsidentin unter Beweis gestellt. Und in ihrem Jahr als Kantonsratspräsidentin hat sie in ihren Besuchen in Stadt und Land mit Empathie das Parlament gegenüber der Bevölkerung vertreten.

Margrit Steinhauser, Dr.phil./Historikerin und ehemalige SP-Kantonsrätin, Luzern

Für den zweiten Wahlgang für den Regierungsrat vom 14. Mai wird nun unverhofft das Argument der Konkordanz in die Diskussion eingebracht. Dies ist nun wirklich ein konservatives Relikt welches einzig und alleine das Ziel hat, die bestehende Macht der «Mitte» im Regierungsrat zu bewahren. Ob der Anspruch auf zwei Sitze aufgrund des Wähleranteils noch gegeben ist, wurde hinlänglich schon in Frage gestellt. Der Ruf nach Konkordanz hat etwas Nostalgisches. Sie ist keine Strategie und auch kein Rezept für eine erfolgreiche Zukunft. Solch reine Machtpolitik macht manchmal ratlos. Gefragt sind nicht Parteipolitikerinnen und -politiker, sondern moderate Sachpolitikerinnen und -politiker, die sich in den Dienst des Gemeinwohls und der Bevölkerung stellen. Damit der Kanton tatsächlich vorwärtskommt, braucht es echte Lösungen und keine parteipolitischen Ideologien. Konstruktives Mitarbeiten bei Lösungen in den Bereichen Steuergesetzesrevision, Spitalplanung, Bypass, Durchgangsbahnhof sind gefragt. Claudia Huser bringt aufgrund ihrer Erfahrung in Führen von Unternehmen und Arbeitsgruppen wichtige Kompetenzen mit. Mit ihrer Persönlichkeit können mehrheitsfähige Lösungen erarbeitet werden. Der Kanton Luzern braucht eine fortschrittliche Regierung.

Stephan Betschen, Kantonsrat FDP, Buchrain

«Weder Parteiproporz, -konkordanz noch direkte Vertretung der Anspruchsgesellschaft in der Regierungs- Exekutive sichern sozialen Fortschritt, Sicherheit und Frieden. Vor allem in der nächsten Zukunft ist zuerst der Wohlstand nötig, den Wirtschaft und Gesellschaft mit ihrer Leistungsbereitschaft, mit ihrem Leistungsvermögen dafür erarbeiten. Unternehmerische Kompetenz und Führungserfahrung, wie sie Claudia Huser als KMU-geprüfte Kandidatin mitbringt, sind daher sehr gute Voraussetzungen für die anstehende Regierungsarbeit, die eher auf unternehmerischer Erfahrung und Kompetenz der Persönlichkeit als auf Parteipolitik beruht.

Rudolf Freimann, Luzern