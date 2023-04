Leserbriefe Kompetenz vor Konkordanz? – und warum ist der Begriff «Wirtschaft» negativ besetzt? «Diese fünf wollen es noch einmal wissen», Ausgabe vom 22. April

Nimmt die Parteileitung der SP, welche Ylfete Fanaj zur Wahl in den Regierungsrat vorschlägt, ihre Verantwortung wahr? Ylfete Fanaj hat gemäss ihrer Webseite ein Studium in Sozialer Arbeit und ein Masterstudium gemacht. Ich zweifle nicht, dass sie als Sozialarbeiterin, als Bereichsleiterin für Integration und für das Jugendprojekt LIFT gute Arbeit geleistet hat. Reicht aber dieser Erfahrungsschatz, um als Vorsteherin ein Departement zu übernehmen?

Die bereits gewählten Regierungsmitglieder verfügen über einen unvergleichlich besser gefüllten Rucksack: Dipl. Ing. Fabian Peter hatte über Jahre erfolgreich den Familienbetrieb im Bereich Heizung, Lüftung, Klimatechnik geführt. Dipl. Bauing. Reto Wyss leitete eine eigene Firma im Engineering und gründete eine Tochterfirma. Dr. Michaela Tschuor ist Mitglied einer Klinikleitung mit 80 Mit- arbeitenden und juristische Beraterin. Entgegen der Auffassung der Partei Die Mitte: Kompetenz vor Konkordanz: Mit Claudia Huser und Dr. rer.oec. Armin Hartmann haben wir zwei gut ausgebildete Persönlichkeiten mit Leistungsausweis in Führungsaufgaben. Claudia Huser hat den Master of Science in angewandter Psychologie, mehrjährige Erfahrung in Führung und im erfolgreichen Aufbau eines Unternehmens. Daher wird sie nicht zuletzt vom Gewerbeverband unterstützt. Dr. Armin Hartmann’s Aus- und Weiterbildung und seine Führungserfahrung sind unbestritten und geeignet für ein Regierungsamt. Trotzdem: Auch für sie Beide wird ein Regierungsamt eine Herausforderung sein. Sie scheinen im Gegensatz zu Ylfete Fanaj aber das notwendige Rüstzeug zu haben.

Josef E. Hug, Luzern

Warum gibt es so viele Menschen, für die der Begriff «Wirtschaft» negativ besetzt ist? Natürlich hört man immer wieder von verantwortungslosen Managern, denen der eigene Verdienst wichtiger ist als der Erfolg des Unternehmens. Das gilt es zu verurteilen und zu bekämpfen.

Fast 600 000 oder 99,7 Prozent aller Betriebe in der Schweiz sind KMU mit weniger als 250 Angestellten. Die meisten unter ihnen leisten zusammen mit ihren Mitarbeitenden Tag für Tag hervorragende Arbeit, schaffen sichere Arbeitsplätze und den Wohlstand in der Schweiz, den wir alle schätzen. Für sie gilt es optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Regierungsrat setzt die Gesetze, die Verordnungen und Beschlüsse des Kantonsrates um. Dafür braucht es Erfahrung aus der Wirtschaft, das Wissen wie ein Unternehmen geführt wird. Man muss selbst erlebt haben, wie ein Betrieb unter der Bürokratie, unter administrativen Vorschriften, an unnötigen Verordnungen und Gesetzen leidet und in der Produktivität gehindert wird.

Der Regierungsrat hat es in der Hand, Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse KMU-freundlich umzusetzen. Das setzt aber ein Verständnis für das Wirtschaften voraus. Es reicht nicht, bei aller Anerkennung, bloss in sozialen Berufen gearbeitet zu haben. Es ist unverständlich, warum eine Partei ihrer Verantwortung nicht bewusst ist und eine Kandidatin ohne jeglichen Bezug zur Wirtschaft ins Rennen um einen Regierungssitz schickt.

Claudia Huser verfügt über die nötige Wirtschaftskompetenz. Sie hat über mehrere Jahre Führungsaufgaben wahrgenommen und hat selbst einen kleineren KMU-Betrieb mit Erfolg auf- und ausgebaut. Sie weiss aus eigener Erfahrung, wo der Schuh drückt, wie Firmen entlastet werden können, wie KMU-verträglich Gesetze und Verordnungen erlassen werden und wie Leerlauf vermieden wird. Zudem verfügt sie über Sozialkompetenz und Nachhaltigkeit ist ihr auch nicht fremd. Darum: Claudia Huser ist hervorragend qualifiziert und gehört neben den bereits Gewählten in den Regierungsrat. Ich bevorzuge Fachkompetenz vor Konkordanz.

Guido Durrer, Kriens, alt Kantonsrat FDP