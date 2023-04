Leserbriefe Regierungsratswahl: Der Stil des Wahlkampfs entzweit die Gemüter «Ist das noch ein fairer Wahlkampf?», Ausgabe vom 26. April

Richtig Frau Huser, eine Politikerin darf sich nicht um alle Details kümmern. Aber wenn Ihre Kampagne Ihrer Konkurrentin unterstellt, sie sei eine Kommunistin, dann müssten Sie diesem Detail Aufmerksamkeit schenken. Kein gutes Zeichen für eine Politikerin, wenn Sie nicht merken, was Sie mit solchen Unterstellungen anrichten. Frau Huser, eine Politikerin muss auch ein gutes Gespür dafür haben, wem sie vertrauen kann und mit wem sie zusammenarbeiten kann.

Sie arbeiten mit einem Kampagnen-Leiter zusammen, der im Trump-Stil poltert. Dieser Stil passt nicht zum Kanton Luzern. Sie waren für mich eine valable Kandidatin. Aber jetzt stelle ich fest: Sie haben wenig Gespür für die wichtigen Details. Und dafür, wem Sie vertrauen können. Damit fehlen Ihnen wesentliche Eigenschaften für die Arbeit in der Luzerner Regierung. Ich empfehle daher Ylfete Fanaj zur Wahl.

Agatha Fausch, Luzern

Der Smartspider wurde ja gerade dafür geschaffen, um unterschiedliche politische Positionen bildhaft darzustellen und vergleichbar zu machen. Und selbstverständlich lassen sich diese Darstellungen verbalisieren. Damit hat das Komitee «Starkes Luzern» nichts Unübliches verbrochen. Warum das Inserat für Ylfete Fanaj «selbstverständlich ein persönlicher Angriff» sein soll, ist nicht ersichtlich. Das Inserat ist eine Kritik an ihrer politischen Position, nicht an ihrer Person. Soviel öffentliche Kritik muss eine mögliche Regierungsrätin schon ertragen können.

Claudia Huser macht auf der Homepage des Kantonsrates aufschlussreiche Angaben zu ihren aktuellen beruflichen und ehrenamtlichen Engagements. Hingegen ist da für Ylfete Fanaj aktuell keine geregelte Erwerbsarbeit nachgewiesen, aber zahlreiche Funktionärs-Chargen in verschiedenen Organisationen. Fanajs letztes berufliches Engagement in einem Jugendzentrum in Bern endete Mitte 2022. Ob das eine ausreichende berufliche Qualifikation für die Tätigkeit als Regierungsrätin bildet, wird man sich bestimmt fragen dürfen.

Auskunft über die Kandidatinnen geben auch die eingereichten Vorstösse im Kantonsrat. Der neuste Vorstoss von Ylfete Fanaj (Postulat 787) thematisiert unter anderem den Anspruch auf Sitzungsentschädigung für Kantonsrätinnen im Schwangerschaftsurlaub. Der neuste Vorstoss von Claudia Huser (Motion 889) verlangt unter anderem steuerliche Entlastungen von natürlichen und juristischen Personen unter ökologischen Zielsetzungen. Huser will damit die Attraktivität des Kantons erhöhen.

Somit hat die Interpretation des Komitees «Starkes Luzern» schon ihre Berechtigung: Auf der einen Seite ein stark ausgebauter Sozialstaat bei Fanaj, hingegen bei Huser wirtschaftliche Prosperität unter Berücksichtigung der Ökologie. Alle Indizien sprechen für die Wahl von Claudia Huser als künftige Regierungsrätin.

Silvio Bonzanigo, Luzern, Grossstadtrat (parteilos)

Ich frage mich: Wie kommt das Feindbild des Luzerner Gewerbeverbandsdirektors Gaudenz Zemp zustande? Erneut setzt er sich dafür ein, dass eine rein bürgerliche Regierung die Geschicke das Kantons Luzern in den nächsten vier Jahren in der Hand hat. Bereits vor vier Jahren hat der gleiche Direktor seinen lokalen Gewerbevereinen angeraten, den SP-Regierungsratskandidaten nicht zu einem Gespräch einzuladen. Welche Angst plagt ihn? Welches sind denn die Nachteile in einer fünfköpfigen Regierungs-Crew, wenn sie neben den ökonomischen Kriterien auch vermehrt soziale oder gesellschaftliche Anliegen in ihre Diskussionen einfliessen lässt?

Ich finde keine negativen Aspekte. Mitte-Rechts hat eh die klare Mehrheit und Macht, sich in Streitfällen durchzusetzen. Mit Ylfete Fanaj könnte sie sich sogar brüsten, ihren Entscheid auch mit Berücksichtigung der linken Argumente gefällt zu haben.

Ist sich der Gewerbeverbandsdirektor bewusst, dass die Linken eine nicht zu vernachlässigende Menge an Kunden sind und dass das Gewerbe «an der Front» sich auch ob Aufträgen von Linken für Anschaffungen, Reparaturen, Dienstleistungen usw. erfreut? Ich empfehle den KMU, ihrem obersten Direktor bei Gelegenheit einmal klarzumachen, dass das Gewerbe primär mit Kunden, auch linken, Geld verdient.

Für die Luzerner Regierung ist mit Ylfete Fanaj die Chance gross, dass ihre Entscheide auf höhere Akzeptanz stossen als wenn sie ausschliesslich von Mitte-Rechts getroffen werden.

Franz Baumann, Kriens

Als selbstständig tätiger Arzt bin ich mir der Wichtigkeit einer gut funktionierenden Privat- und Volkswirtschaft sehr bewusst und Personen gegenüber, welche liberale Werte vertreten, grundsätzlich aufgeschlossen. Das Inserat, welches durch Claudia Husers Wahlkampfteam nun in der «Luzerner Zeitung» veröffentlicht wurde, hat mich jedoch sehr enttäuscht. Eine demokratisch gewählte Regierung benötigt Persönlichkeiten, welche einerseits klare Haltungen und Werte vertreten können, die jedoch andererseits auch zusammenführen und verbinden, die offen auf andere zugehen und deren Meinungen und Haltungen ernst nehmen.

Ylfete Fanaj hat mit ihrer persönlichen Biografie über viele Jahre eindrücklich bewiesen, dass sie über alle diese Fähigkeiten verfügt. Sie wird die Luzerner Kantonsregierung, die ansonsten aus bürgerlichen Politikerinnen und Politikern besteht, um eine soziale und ökologische Sichtweise bereichern.

Das Team «Claudia Huser» hat mit seinem Inserat eine Grenze überschritten und die Kandidatin damit disqualifiziert. Diffamierungen und Polemik sind unpassende Werkzeuge, um seine Ziele zu erreichen. Wählen wir mit Ylfete Fanaj eine engagierte, kompetente und insbesondere faire Politikerin.

Felix Reichlin, Adligenswil, Facharzt Anästhesie und Intensivmedizin/Belegarzt