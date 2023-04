Leserbriefe Regierungsratswahl: Verständnis für die Wirtschaft oder Weltanschauungen? «Diese fünf wollen es noch einmal wissen», Ausgabe vom 22. April

Ich wage die Aussage: Der Wirtschaft hat sich alles zu unterordnen. Bevor Sie aufschreien, lassen Sie mich erklären. Die Wirtschaft ist ein umfassender Begriff. Ein Unternehmen muss Ertrag generieren. Das geschieht, wenn die Einnahmen die Kosten übersteigen. In den Kosten sind auch Aufwendungen enthalten, die ein Unternehmen nicht direkt zu tragen hat: Behebung von Schäden an unserer Umwelt, Rehabilitationskosten für überforderte Mitarbeitende, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Ein Unternehmen ist wirtschaftlich, wenn es unter Berücksichtigung aller Kosten einen Mehrwert schafft. Sie und ich, ob mit linkem oder rechtem Gedankengut, wir alle sind Teil der Wirtschaft, ja wir sind die Wirtschaft! Wir alle leben von der Wirtschaft. Es ist Aufgabe einer verantwortungsvollen Regierung dafür zu sorgen, dass in einem optimalen Umfeld Unternehmen wirtschaftlich arbeiten können. Zum Wohle von uns allen. Dafür braucht es Regierungsmitglieder mit dem nötigen Verständnis für die Wirtschaft. Das Verständnis dafür fällt nicht vom Himmel. Man muss es sich erarbeiten: Durch Ausbildung, Weiterbildung, eigene Erfahrungen in verantwortlichen Führungspositionen, im Auf- und Aus- bau eines eigenen, erfolgreichen Betriebes.

Denken Sie, dass eine sympathische Frau, die als Sozialarbeiterin, als Integrationsbeauftragte, als Bereichsleiterin und Mitglied der erweiterten GL bei einem Jugendprojekt gearbeitet hat, wirklich über die Qualifikation verfügt, um die Verantwortung für ein Departement mit allenfalls gegen 2000 Mitarbeitenden zu übernehmen? Dass sie in der Lage ist, für die Wirtschaft und damit für uns alle optimale Voraussetzungen zu schaffen? Jedoch Dr. Armin Hartmann und Claudia Huser verfügen über die nötigen Kompetenzen. Sie gehören in den Regierungsrat.

Marcus Michelotti, Meggen

Gibt es objektive Kriterien betreffend Eignungen und Qualifikationen für Kandidierende in Exekutiven, aktuell für die Luzerner Regierung? Aus meiner Sicht klar nein. «Jemand» nennt und wünscht sich unverzichtbar nötige Voraussetzungen für ein Regierungsratsmandat. Ein anderer «jemand» sieht und beurteilt das genau gegenteilig.

Es ist meines Erachtens gut und richtig, dass Frauen und Männer mit verschiedenen Charakteren, Kompetenzen und vielseitigen Lebenserfahrungen eine Regierung bilden. Eine Regierung soll die Vielfältigkeit in der Politik und Bevölkerung widerspiegeln. Wichtig scheint mir, dass in einer Regierung verschiedene Weltanschauungen vertreten sind. Es braucht Kandidierende, die sich auf bestandene, innovative Zielsetzungen von Parteien beziehen können. Die Parteiprogramme der SP liefern das, verständlich und mit nachvollziehbaren Zielen.

Für den Kanton Luzern war es 1958 eine weise Einsicht, die sozialdemokratische Partei mit ihren erfolgreich erprobten Haltungen an der Regierung teilhaben zu lassen. Es ist gut, die SP endlich wieder in die Regierung zu wählen. Die Haltung der SP trägt verlässlich zur wünschenswerten Vielfalt in unserer Regierung bei. Ich empfehle deshalb die SP-Politikerin Ylfete Fanaj für die Wahl in den Regierungsrat.

Xaver Vogel, Menzberg, Mitglied Christlich Soziale Vereinigung die Mitte