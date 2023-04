Leserbriefe Wollen wir wirklich noch drei Millionen Menschen mehr? «Werden wir zum 11-Millionen-Land?», Ausgabe vom 24. April

Wer 11 Millionen Einwohner in der Schweiz haben möchte, sollte wissen, dass er ein völlig falsches Zeichen aussendet. Die Weltbevölkerung soll bis 2086 12,6 Milliarden Menschen beherbergen, somit 4,6 Milliarden mehr als heute. Wir schaffen heute schon die 8 Milliarden fast nicht, denken wir nur an die Länder China und Indien.

Die Armut steigt immer mehr, die Natur vermag den produzierten Dreck der Menschen kaum noch zu verarbeiten. Die Weltmeere werden immer schmutziger. Die Umweltbelastung schränkt die Freiheit zwangsweise immer mehr ein. Der Verkehr vergiftet die Luft. Die Menschen leiden unter Pandemien, weil wir schon jetzt zu eng aufeinander leben. Die Industrieländer haben einen unverschämt hohen Fussabdruck, auf den wir alle aber niemals verzichten wollen.

Die Schweiz hat schon 8 Millionen Einwohner! Wollen wir wirklich noch 3 Millionen Menschen mehr in der Schweiz? Sollten wir nicht eine Vorbildfunktion für die Welt sein? Tatsache ist, dass die schweizerische Bevölkerung seit einigen Jahren abnimmt. Die Einkindfamilie ist wegen der Frauen, die ebenfalls gerne einen Beruf ausüben und etwas verdienen möchten beliebt. Statt diese Bevölkerungsreduktion zu schätzen, kann eine Bevölkerungszunahme heute nur durch Zuwanderung und Flüchtlinge ausgeglichen werden. Aber nein, da reden Leute davon, die Bevölkerung auf 11 Millionen zu erhöhen.

Jost Schumacher, Luzern

Kaum ein Artikel hat wohl Schweizerinnen und Schweizer mehr erzürnt als derjenige in der Ausgabe vom 24. April. Die Stadt-Staat Mentalität der Immobilien Branche, im Speziellen von der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner, die so einen Verhältnisblödsinn für eine 11-Millionen- Schweiz propagiert, ist vor- wiegend auf Eigennutz bedacht. Ein grosser Teil der Bevölkerung wird gegen das Ansinnen opponieren und dem Polit- und Verwaltungsestablishment dürften diese Ideen ebenfalls nicht geheuer sein und sollen sich entsprechend mit viel Zivilcourage zur Wehr setzen.

Walter M. Gisler, Luzern

Solche Ideen, wie sie Professor Matthias Finger da «zum Besten gibt» kann nur ein Theoretiker haben, welcher auf Kosten der Steuerzahler solche «Studien» erstellt. Oder ist da vielleicht die KI im Spiel (Chatgpt )? Dann würde ich begreifen, dass so ein Blödsinn herauskommt. Bewegt sich Herr Finger auch mal in der Realität oder «hockt» er nur im «Studien-Kämmerli»? Bitte sagen Sie mir ein paar Gründe, wieso die Schweiz unbedingt die halbe Welt beherbergen soll. Es gibt auch in Europa noch Länder genug, in welchen noch sehr viel Platz ist.

Heinrich Dillier, Stans