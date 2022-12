Ich höre in letzter Zeit immer wieder, dass Leute sagen: «Sei einfach authentisch!» Dies gerade auch in Situationen, in denen jemand Angst hat, zu versagen. Sogar als Neujahrsvorsatz wird es empfohlen. Doch ich frage mich, was es überhaupt bedeutet, authentisch zu sein. Und wie man merkt, ob jemand authentisch ist oder nicht.