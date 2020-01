Meine Frau ist schwanger: Kommt jetzt das Gefühlschaos?

Ratgeber

Welches Hemd ist gut fürs Büro?

Bis anhin konnte ich in sehr unkomplizierter Kleidung, also in Pulli oder Shirt, an meinem Arbeitsplatz erscheinen. Nach meiner Beförderung soll ich nun laut Arbeitgeber ein Hemd tragen. Ich habe mich in den Geschäften bereits etwas umgesehen: die Auswahl ist sehr gross. Wie finde ich das passende Modell?